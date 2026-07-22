Спасатели нашли тела двух туристов, пропавших на Ладожском озере после шторма
В Ленинградской области спасатели нашли тела мужчины и женщины, которые пропали во время сплава на байдарках. Подробности приводит управление МЧС России по региону.
Установлено, что вечером 19 июля группа из 14 человек стартовала на лодках из Приозёрска по реке Тихой. Сильный ветер унёс суда в открытую часть Ладожского озера.
Спасатели эвакуировали 12 человек, среди них пятеро детей. Ещё двое участников похода считались пропавшими без вести. В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела мужчины и женщины только 22 июля. К поисково-спасательной операции привлекли отряд аварийно-спасательной службы Ленинградской области из города Приозёрска.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Нижегородской области, где теплоход наехал на лодку с рыбаком. В результате наезда мужчина в плавсредстве погиб.
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