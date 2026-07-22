Москвичей предупредили о риске заражения туляремией через воду и еду

22 июля 2026, 20:10

Роспотребнадзор предупредил москвичей о риске заражения туляремией

Фото: Istock/CreativeNature_nl

Роспотребнадзор предупредил москвичей о риске заражения туляремией. Как сообщили в ведомстве, инфекция подстерегает на природе, даче или при общении с животными.