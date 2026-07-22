Москвичей предупредили о риске заражения туляремией через воду и еду
Роспотребнадзор предупредил москвичей о риске заражения туляремией. Как сообщили в ведомстве, инфекция подстерегает на природе, даче или при общении с животными.
Возбудитель проникает в организм через укусы насекомых, некипячёную воду, продукты питания и даже через мелкие ссадины или царапины. В группу повышенного риска входят дачники, охотники, рыбаки и те, кто работает с почвой, сеном или животными.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не употреблять воду из непроверенных источников, применять средства от насекомых, защищать жильё от грызунов и проводить уборку дачных помещений перед началом сезона.
Людям из групп риска медики советуют сделать прививку — иммунитет сохраняется около пяти лет. В случае заражения у человека поднимается температура, появляются слабость, головная боль и воспаление лимфатических узлов.
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