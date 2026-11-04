Австралийцы пытаются отгородиться стеной от полчища ядовитых жаб

04 ноября 2026, 05:42

В Австралии строят стену за $20 млн против ядовитых жаб

Фото: iStock/JJ Gouin

В австралийском регионе Пилбара местные власти возводят масштабный барьер стоимостью почти 20 миллионов долларов, чтобы остановить нашествие жаб‑ага. Об этом сообщает ABC News.