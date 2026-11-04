Австралийцы пытаются отгородиться стеной от полчища ядовитых жаб
В австралийском регионе Пилбара местные власти возводят масштабный барьер стоимостью почти 20 миллионов долларов, чтобы остановить нашествие жаб‑ага. Об этом сообщает ABC News.
Ядовитые земноводные уже нанесли колоссальный урон местной фауне. По оценкам экспертов, жертвами токсина стали миллионы животных, включая змей, варанов и даже крокодилов. Биологи не скрывают, что ситуация приобрела характер национальной трагедии.
Проект получил название «Зона сдерживания жаб». Барьер охватит территорию площадью 7,5 тысячи квадратных километров на западе страны. Его главная задача — перекрыть жабам доступ к искусственным водоёмам, которые становятся ключевыми точками для их распространения. По замыслу создателей, стена должна остановить дальнейшее продвижение «прыгучих захватчиков» и защитить уязвимые экосистемы региона.
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