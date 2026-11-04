В Петербурге мужчина избил пожилую мать и угрожал ей топором
В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину, с которой чуть не расправился её собственный сын. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по региону.
Поздним вечером 31 октября жильцы дома на проспекте Металлистов услышали из квартиры крики женщины о помощи. Соседи незамедлительно сообщили о происходящем в полицию, откуда сигнал передали в Росгвардию.
Наряд вневедомственной охраны прибыл на место в 23:35. В квартире правоохранители задержали мужчину. Выяснилось, что он избил свою 67‑летнюю мать и угрожал ей расправой, при этом в руках у него был кухонный топорик.
После инцидента пожилая женщина обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Самого злоумышленника доставили в 52‑й отдел полиции, а опасный предмет у него изъяли. По данным УВО, ранее мужчина уже имел судимость за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
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