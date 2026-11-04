В Петербурге мужчина избил пожилую мать и угрожал ей топором

04 ноября 2026, 02:39

В Петербурге росгвардейцы спали пенсионерку от агрессивного сына

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину, с которой чуть не расправился её собственный сын. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по региону.