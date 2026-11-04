Медведь устроил погром в жилом доме и уснул на диване
В посёлке Неготка Каргасокского района (на севере Томской области) медведь проник в жилой дом и устроил там настоящий погром, а затем уснул на диване. Об этом РИА Новости рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.
Случай произошёл в конце прошлой недели, когда хозяйка дома отсутствовала. По словам Гавриловой, зверь выбил окно и попал внутрь, после чего принялся крушить всё вокруг: сорвал со стен картины, поцарапал поверхности, а в какой‑то момент даже случайно включил телевизор.
Особую ярость медведь проявил в поисках еды. Хищник буквально растерзал холодильник, где, вероятно, были мясо и яйца. Кроме того, он сломал стол и шкаф из кухонного гарнитура. Насытившись, медведь устроился отдыхать и уснул прямо на диване.
Обнаружили незваного гостя утром, когда в дом пришли родственники хозяйки, чтобы протопить печь и покормить кошек. Услышав характерный храп, они поняли, что в жилище кто‑то есть, и увидели спящего медведя.
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