Медведь устроил погром в жилом доме и уснул на диване

04 ноября 2026, 03:48

В Томской области медведь залез в чужой дом и уснул на диване

«Радио 1» (сгенерировано Grok)

В посёлке Неготка Каргасокского района (на севере Томской области) медведь проник в жилой дом и устроил там настоящий погром, а затем уснул на диване. Об этом РИА Новости рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.