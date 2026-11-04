В Израиле нашли артефакт возрастом более трёх тысяч лет
Во время экскурсии в израильском национальном парке 17‑летний школьник из США Шайло Аттун сделал редкую археологическую находку. Юноша обнаружил древний амулет в форме скарабея, возраст которого превышает три тысячи лет, пишет New York Post.
Подросток заметил небольшой артефакт на земле и сразу показал его гиду. Эмоции школьника были очень яркими: по его словам, буквально за минуту до этого группа обсуждала, насколько ничтожны шансы когда-либо наткнуться на подобный предмет, а вскоре он уже держал находку в руках.
Об этом оперативно уведомили Управление древностей Израиля. В итоге 3300-летний амулет пополнил коллекцию национальных сокровищ страны. Самого Шайло Аттуна отметили благодарственной грамотой за то, что внёс вклад в сохранение исторического наследия.
Амулеты-скарабеи широко использовались в Древнем Египте — нередко их применяли как печати. Артефакты такого типа, обнаруженные на территории Израиля, служат важным свидетельством культурного влияния цивилизации на этот регион.
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