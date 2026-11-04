В Израиле нашли артефакт возрастом более трёх тысяч лет

04 ноября 2026, 04:36

Школьник обнаружил древний амулет на экскурсии в Израиле

«Радио 1» (сгенерировано Grok)

Во время экскурсии в израильском национальном парке 17‑летний школьник из США Шайло Аттун сделал редкую археологическую находку. Юноша обнаружил древний амулет в форме скарабея, возраст которого превышает три тысячи лет, пишет New York Post.