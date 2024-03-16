Авто для чиновников планируют добавить в программу льготного кредитования

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Национальный автомобильный союз (НАС) попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова расширить программу льготного автокредитования, включив в неё марки, рекомендованные для приобретения чиновниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.
«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — говорится в письме.
На сегодняшний день в перечне автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, входят: Sollers ST6; Evolute I-pro, I-joy, I-sky, I-Jet; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6; Aurus Senat, Komendant; Kaiyi E5, X3 Pro, X3, X7; BAIC U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7; «Амберавто А5»; SWM G05 Pro, G01; Citroen C5 Aircross, а также все модели Lada, «Москвич» и УАЗ.
Льготные автокредиты распространяются на работников образования, медицины, участников СВО и членов их семей, лиц с ограниченными возможностями, а также семей с ребенком на Дальнем Востоке. На бензиновый автомобиль скидка составляет 20%, на электрокар 35%.
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Ювелина Бернст