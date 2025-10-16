В Стерлитамаке десятилетний мальчик порезал ногу во время игры в аквакомплексе

16 октября 2025, 08:37

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Стерлитамаке десятилетний мальчик травмировал ногу в аквакомплексе в торговом центре «Громада». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash, ссылаясь на мать пострадавшего.