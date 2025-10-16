Достижения.рф

В Стерлитамаке десятилетний мальчик порезал ногу во время игры в аквакомплексе

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Стерлитамаке десятилетний мальчик травмировал ногу в аквакомплексе в торговом центре «Громада». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash, ссылаясь на мать пострадавшего.



По словам женщины, ее сын порезал стопу, когда играл в детской зоне. Его срочно отвезли в больницу, где наложили швы. Из-за полученной травмы школьнику пришлось пропустить детский чемпионат по футболу.

Отмечается, что после случившегося руководство термального комплекса не принесло извинений. Директор утверждает, что дети находились без присмотра, и возлагает ответственность на родителей. Семья обратилась с заявлением в полицию, однако там никаких действий пока не предприняли.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ребенка едва не затоптала толпа в школьной раздевалке.

Лидия Пономарева

