В Приморье тигр напал на автомобиль с людьми, которые мешали его трапезе
В Приморье краснокнижный амурский тигр атаковал автомобиль с людьми, которые мешали его трапезе. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Все произошло во Врангеле — отдаленном районе Находки, где тигр добыл корову рядом с дорогом. Находившиеся в машине люди снимали хищника на видео и светили на него фонариком. В конечном итоге тот потерял терпение и напал на автомобиль из засады. К счастью, он быстро отступил, и пара отделалась легким испугом.
Амурский тигр (известен как уссурийский, сибирский, алтайский, корейский, маньчжурский и северокитайский) — один из самых малочисленных подвидов тигров. Из-за значительного сокращения популяции в прошлом веке его занесли в Красную книгу.
Ранее сообщалось, что поселок Сагра в Свердловской области захватило стадо кабанов. Местные жители пожаловались, что дикие звери перерыли все огороды в округе, а также выразили обеспокоенность своей безопасностью.
