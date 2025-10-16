Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей

16 октября 2025, 08:24

Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей — артистке стало плохо с сердцем

Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народной артистке Кларе Новиковой срочно понадобилась медицинская помощь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.