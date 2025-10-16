Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей

Достижения.рф

Кларе Новиковой потребовалась помощь врачей — артистке стало плохо с сердцем
Клара Новикова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народной артистке Кларе Новиковой срочно понадобилась медицинская помощь. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



У 78-летней актрисы резко поднялось артериальное давление. Врачи уже прибыли на место и оказывают помощь.

Более двадцати лет назад медики диагностировали у нее онкологию. После лечения Клара строго следит за своим состоянием, опасаясь рецидива. Артистка всегда проявляет внимание к своему здоровью, но сейчас ситуация вызывает беспокойство. Фанаты и коллеги надеются на скорейшее восстановление любимой актрисы.

Клара Новикова — представительница юмористического разговорного жанра, который только кажется легким. Шутки артистки тонкие и интеллигентные, и это поклонники считают главным отличием старой эстрадной школы от того, что происходит на сцене сейчас. В копилке исполнительницы множество забавных образов, самый узнаваемый из которых — колоритная тетя Соня.

Дарья Осипова

