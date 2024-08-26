Автоблогер Булкин назвал основную проблему электромобилей в России

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Автоблогер Александр Булкин заявил, что основная проблема электромобилей в России – неспособность таких машин преодолевать большие расстояния и совершать дальние поездки.
«Если вам нужно поехать из Питера в Псковскую область — это невозможно сделать на электрическом транспорте, так как нет зарядных станций. Машина теряет свой функционал. Поездка из столицы в Петербург на электрокаре также может принести неприятные сюрпризы. По пути есть возможность зарядиться, но количество часов в дороге увеличится с 6 до 8-10», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Булкин.Также он отметил сложности и с обслуживанием таких авто.
Ранее заместитель главного редактора журнала «За рулем», автоэксперт Игорь Моржаретто объяснял плохую развитость электротранспорта в России большими расстояниями и недостатком зарядный станций.
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Перечислены основные проблемы развития электромобилей в России
Мелисса Тимофеева