Топ-менеджер «АвтоВАЗа» Громак опроверг сборку китайских электромобилей в РФ

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Вице-президент «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил, что сообщения о том, что китайские электромобили собираются в России, являются фейковыми.
«Сегодня одинаковый доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электромобиль, полностью произведенный в России, и электромобиль, на самом деле китайский, который в пакете сюда пришёл, колеса привинтили. Это фейк, который к российскому производству никакого отношения не имеет», — приводит Газета.ру слова специалиста.
Ранее исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.
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Мелисса Тимофеева