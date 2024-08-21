Автоэксперт Титов раскрыл, какой авто можно купить за 1,5 млн руб

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Замгендиректора автомобильной группы «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов заявил, что на вторичном рынке за 1,5 млн рублей можно приобрести автомобиль корейского, российского и даже немецкого производства.
«За эти деньги можно найти хороший вариант из отечественного автопрома: Lada Vesta, XRay, есть большой выбор от корейских производителей Hyundai и Kia. Можно также рассмотреть японские Nissan Note, Almera, а также Volkswagen Polo, Jetta», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Титов.
Он уточнил, что подержанное авто российкого производителя за такую сумму можно приобрести возрастом от четырёх лет, иномарку – от шести лет.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не рекомендовал покупать подержанный автомобиль при слишком большом пробеге, а также технических неисправностях.
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