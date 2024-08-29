Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины

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Автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком
Кроме этого, насторожить должны фразы «не бит, не крашен», «ТО вовремя», а также отсутствие подробностей в описании объявления, известные только собственнику.
Стоит обратить внимание и на фото: у недобросовестного продавца или перекупщика сняты только общие планы среднего или плохого качества, самих снимков мало.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов комментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.
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Стоит обратить внимание и на фото: у недобросовестного продавца или перекупщика сняты только общие планы среднего или плохого качества, самих снимков мало.
«Пробег, как правило, не показан. Владельцы делают фото с наиболее привлекательных ракурсов, тщательно выбирая место съемки, — чтобы автомобиль «заиграл» и привлек потенциальных покупателей, перекупщики же подобному не придают значения, а лица, продающие криминальный или проблемный автомобиль, делают фото в гаражах, в промзоне», — добавил в беседе с NEWS.ru Лагун.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов комментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.
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Мелисса Тимофеева