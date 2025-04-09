В Госавтоинспекции рассказали, какие штрафы грозят подросткам за управление скутерами и байками

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Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей грозят подросткам за езду на скутерах, мопедах и питбайках. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.
Она напомнила, что ездить на скутере или мопеде можно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории «А1». Любителям мотоциклов нужно достичь 18-летнего возраста, получить права категории «А» и оформить страховку на «железного коня».
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«За управление транспортным средством водителем, не имеющим данного специального права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — передает «Татар-информ» слова Валиевой.Майор также подчеркнула, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми до 14 лет, тогда как подростки 14—18 лет отвечают сами.
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Данил Пономарев