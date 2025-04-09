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В Госавтоинспекции рассказали, какие штрафы грозят подросткам за управление скутерами и байками

Майор Валиева: подросткам за рулем скутеров грозят штрафы до 15 тысяч рублей
Фото: iStock/Sergei Novak

Фото: iStock/Sergei Novak

Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей грозят подросткам за езду на скутерах, мопедах и питбайках. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.
Она напомнила, что ездить на скутере или мопеде можно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории «А1». Любителям мотоциклов нужно достичь 18-летнего возраста, получить права категории «А» и оформить страховку на «железного коня».
«За управление транспортным средством водителем, не имеющим данного специального права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — передает «Татар-информ» слова Валиевой.
Майор также подчеркнула, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми до 14 лет, тогда как подростки 14—18 лет отвечают сами.

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«Не научились кормить грудью»: Милонов заявил оценил предложение о декрете для мужчин
Депутат Милонов: нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет
09 апреля 2025, 23:49

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)

Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».
«Мужчины, к счастью, не научились кормить грудью. Когда между супругами существуют уважение и взаимопонимание, то мужчинам полезно побыть с ребенком в декрете вместо жены», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем Милонов прокомментировал и другую инициативу Чеховой — заменить «очень странное» слово «брак». В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что брак — формальный термин, который практически не используется, в отличие от того же слова «семья». Депутат обратил внимание, что русский язык полон слов одинаковых по звучанию и различных по значению.
«Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное», — пояснил депутат.
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#семья
#русский язык
#брак
#мужчины
#депутат
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Россияне стали больше заботиться о домашних животных
09 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/Chalabala

Россияне стали больше заботиться о своих домашних питомцах, так как интерес покупателей к разнообразным сухим кормам для животных вырос в 2,5 раза относительно прошлой зимы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Купер и сети магазинов «Бетховен». В приоритете для владельцев — формулы для укрепления иммунитета, суставов и зубов у животных.
«Также популярны холистические и лечебные линейки: их используют не только для решения конкретных проблем, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью. В тренде — монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также отмечается интерес к беззерновым вариантам», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Тем временем президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял распространенные мифы собаководов о клещах и блохах у питомцев. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что многие считают препараты от клещей действуют сразу, когда на самом деле их нужно наносить заранее, чтобы действующее вещество накопилось в эпидермисе. Заблуждением он также назвал представление о том, что не стоит снимать уже прицепившегося клеща, чтобы не навредить собаке. Он подчеркнул, что, ожидая, пока паразит «наестся», владелец подвергает питомца еще большему риску интоксикации.
«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты из-за того, что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу», — уточнил он.
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#дома
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Риелтор объяснил, на кого рассчитаны квартиры за миллиард рублей
Риелтор Апрелев: квартиры за миллиард рублей покупают ради элитарности
09 апреля 2025, 23:32

Фото: istockphoto/YKvision

Квартиры, цена которых начинается от миллиарда рублей, рассчитаны на взыскательных покупателей, ценящих элитарность. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, такое жилье стоит воспринимать так же, как ювелирное украшение.
«Но это не просто квадратные метры, это продукт, как ювелирное украшение. Он не имеет реальной цены, он имеет эмоциональную цену. Покупка квартиры за миллиард — это всегда история. Иногда личная, иногда показная. Особенно если это объекты, в которых жил кто-то известный, или дом чем-то знаменит», — поделился риелтор с Общественной Службой Новостей.
В то же время нотариус Московской области Ирина Аникеева напомнила о дачной амнистии, которая действует до 2031 года. В беседе с RT эксперт пояснила, что после ее завершения оформлять дачи и дома, построенные на государственных землях до 1998 года, скорее всего, придется оформлять в судебном порядке.
«Дачная амнистия» касается дач и домов, которые построены на госземлях до мая 1998 года, когда был принят Градостроительный кодекс. Сейчас владельцы такой недвижимости могут с минимальным количеством документов оформить в собственность и дом, и земельный участок», — отметила нотариус.
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Автоэксперт поделился советами с водителями, которые рано «переобулись»
Автоэксперт Моржаретто: «переобувшимся» водителям следует быть особо осторожными
09 апреля 2025, 23:23

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Водителям, которые уже успели «переобуть» резину на автомобиле, следует быть предельно осторожными в связи с похолоданием и снегопадами. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто. По его словам, в такую погоду нельзя допускать резких движений, никаких резких торможений, никаких резких ускорений, никаких резких движений рулем.
«Это очень опасно, может машину занести — даже самый современный автомобиль, оснащенный самыми современными системами безопасности. По возможности надо избегать поездок на своем автомобиле до того момента, когда потеплеет. Хотя бы до субботы», — посоветовал эксперт в беседе с RT.
В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие факторы повышают вероятность того, что автомобиль будет угнан. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что основной фактор — это доступность и распространенность модели, чтобы затем машину можно было разобрать на запчасти и продать. В качестве примера он перечислил Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta.
«Фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти «на разборах», маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле — слегка б/у, но в хорошем состоянии», — пояснил Хайцеэр.
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Названа дата гибели всего человечества
Климатолог Терешонок: глобальное потепление может погубить людей через 300 лет
09 апреля 2025, 23:20

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

Глобальное потепление может привести к гибели человечества не ранее, чем через 300 лет. Об этом заявил климатолог Николай Терешонок, комментируя прогноз суперкомпьютер World One, согласно которому люди могут исчезнуть в период с 2040 по 2050 год из-за антропогенного влияния на природу. По словам эксперта, такие выводы явно преувеличены.
«Поскольку у нас за прошедшие 100 лет в Центральном регионе температура выросла где-то на 3 градуса, за ближайшие столетия, если темп не сбавится, набежит такой уровень тепла, что человеческая жизнедеятельность станет невозможной. Но речь идет о столетиях. <…> Но я бы не говорил о сроке более раннем, чем через 300 лет», — поделился климатолог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем ученые зафиксировали аномальные явления в разных частях океана. Как пишет «Ciбдепо» со ссылкой на Pravda.Ru, спутники NASA и ESA обнаружили гигантских размеров водовороты с почти идеальными формами и границами. Завихрения возникают неожиданно, набирают высокие обороны вращения, а затем исчезают.
«Одно из предположений — эти вихри формируются за счет глубинных градиентов температуры и плотности воды, которые пока не видны с поверхности. Другие гипотезы предполагают связь с подводной тектоникой, микротечениями или даже с влиянием Луны. Но все это — пока домыслы. Ни одна теория не объясняет регулярность появления вихрей и их резкое исчезновение», — говорится в материале.
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