Автобус из Петербурга почти двое суток стоит на литовской таможне

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Автобус с 57 гражданами Молдавии, который выполняет рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тирасполь, почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из пассажиров.
Отмечается, что таможенники несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. По информации издания, некоторых людей отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, какому государству принадлежит Крым, а у кого-то из пассажиров интересовались отношением к военной операции на Украине.
Уточняется, что в ходе проверки были «отсеяны» 17 граждан, но при этом решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.
Ранее сообщалось, что в марте текущего года калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.
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Уточняется, что в ходе проверки были «отсеяны» 17 граждан, но при этом решения о пропуске автобуса через границу так и не было принято.
Ранее сообщалось, что в марте текущего года калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.
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Екатерина Коршунова