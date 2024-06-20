Автобусы до Москвы задерживаются из-за упавших на дорогу деревьев

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Автобусы на трёх маршрутах от Подмосковья до Москвы курсируют с увеличенным интервалом из-за деревьев, поваленных ветром на проезжую часть, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Кроме того, есть задержки на маршруте №121 (Лесные Дали — метро «Молодёжная»): здесь движению мешает дерево, упавшее на дорогу у остановки «Горки-2».«В частности, с увеличенным интервалом ездят автобусы маршрута №597 (ЖК «Западное Кунцево — метро «Молодёжная»), так как часть дерева упала на проспект Революции. Сложности с проездом есть и для автобусов маршрута №541 (Николо-Урюпино — метро «Тушинская») из-за дерева, упавшего на дорогу в районе Липовой аллеи», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать осторожность на улице из-за неблагоприятных погодных условий.
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