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Автобусы до Москвы задерживаются из-за упавших на дорогу деревьев

20 июня 2024, 14:05
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Автобусы на трёх маршрутах от Подмосковья до Москвы курсируют с увеличенным интервалом из-за деревьев, поваленных ветром на проезжую часть, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, с увеличенным интервалом ездят автобусы маршрута №597 (ЖК «Западное Кунцево — метро «Молодёжная»), так как часть дерева упала на проспект Революции. Сложности с проездом есть и для автобусов маршрута №541 (Николо-Урюпино — метро «Тушинская») из-за дерева, упавшего на дорогу в районе Липовой аллеи», — говорится в сообщении.
Кроме того, есть задержки на маршруте №121 (Лесные Дали — метро «Молодёжная»): здесь движению мешает дерево, упавшее на дорогу у остановки «Горки-2».



Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать осторожность на улице из-за неблагоприятных погодных условий.

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Подмосковная молодёжь может принять участие в военно-исторической экспедиции
20 июня 2024, 14:03

Фото: istockphoto / molchanovdmitry

На территории деревни Цветовки Барятинского района Калужской области запланировано проведение II второго этапа Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом сообщила пресс-служба Роспатриота.
В экспедиции смогут принять участие более 540 граждан России. Среди них будут руководители и активисты «Поискового движения России», представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой деятельностью и патриотическим воспитанием молодёжи.

«Экспедиция включена в план подготовки и проведения экспедиций по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества. Она будет организована Министерством обороны Российской Федерации в 2024 году. В рамках экспедиции планируется провести для молодых поисковиков просветительскую программу «Школа поисковика». В её рамках будут организованы обучающие полевые выезды, лекции по военной археологии и другие мероприятия», — поделились в пресс-службе.

Регистрация для участия в экспедиции доступна в личном кабинете пользователя на сайте «Молодежь России». Срок регистрации — с 10 июня по 19 июля 2024 года. Регистрация заканчивается в 12:00 по московскому времени.

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Подмосковные УК будут наказывать за неверное информирование о работах в многоэтажках
20 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье за некорректное информирование о проводимых в многоквартирных домах работах может быть установлена административная ответственность в отношении управляющих компаний. Изменения в подмосковный КоАП Мособлдума одобрила в первом чтении.
Сейчас УК взаимодействуют с органами исполнительной власти и гражданами через государственные информационные системы – АИС ГЖИ, ЕИАС ЖКХ, «Проверки Подмосковья», «Добродел», Единая диспетчерская служба Московской области и другие.
Как отметил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, размещение недостоверных или неполных сведений, либо их отсутствие приводит к дополнительной нагрузке на надзорные органы, увеличению количества осмотров многоквартирных домов.
«Но главное, это становится поводом для недовольства наших жителей. Планируется, что нововведения позволят не допускать такие случаи», – сказал парламентарий.
Как отметили в пресс-службе Мособлдумы, после доработки закон будет принят в целом.

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«Раненые дети»: психолог рассказала, как ни в коем случае нельзя наказывать детей
Детский психолог Пахомова: ребенка нельзя ставить в угол, бить и игнорировать
20 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/kieferpix

Ребенка нельзя бить, игнорировать и ставить в угол в качестве наказания. Об этом рассказала детский психолог Екатерина Пахомова.
«Как ни в коем случае нельзя наказывать детей, иначе можно покалечить их психику: физическое наказание, игнорирование ребенка, крик, публичное унижение, запугивание, шантаж, оскорбление, изоляция, запирание в комнате, наказание темнотой», — рассказала Пахомова в беседе с NEWS.ru.

Она также добавила, что нельзя ставить детей в угол, наказывать сном или едой и лишением того, что уже было обещано. В моменты подобных наказаний ребёнок испытывает сильную тревогу, а его мир рушится из-за того, что его близкий человек вдруг становится злым.

Такие ситуации подрывают доверие не только к родителю, но и ко всему миру. Ребенок чувствует себя ненужным и недостойным любви. Так появляются «раненые дети», заключила психолог.

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Подмосковье приняло участие в конференции по соблюдению прав человека в СИЗО
20 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Межрегиональная конференция «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции» состоялась в Москве, участие в её работе приняла омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
Ирина Фаевская отметила, что тема, поднятая на конференции, не теряет актуальности.

«В прошлом году ко мне поступило почти 6% обращений (из СИЗО — прим. ред.), большинство из которых связаны с качеством медицинской помощи в изоляторах и условиями содержания. И в этом году нет тенденции к снижению таких обращений», — сказала омбудсмен Подмосковья.
Она подчеркнула, что ни одно из поступивших обращений не остаётся без внимания.

«Я и мои сотрудники по необходимости выезжаем, чтобы разобраться в ситуации на месте», — добавила Фаевская.
Конференция проводилась 18-19 июня, на ней были представлены различные практики защиты прав человека в условиях изоляции.

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В Подмосковье стартовал второй сезон проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»
20 июня 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Подмосковная молодежь встретилась с Павлом Островским в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — это серия паблик-токов, на которых молодежь встречается с лидерами общественного мнения из разных сфер — от творчества до геополитики. Первым гостем стал православный блогер, священник Русской Православной Церкви Павел Островский.

«МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» — удобный формат мероприятия, где ребята могут встретиться с известными людьми. На паблик-токах они могут через живой диалог поговорить о геополитике, СВО, патриотизме и герое в наши дни.Отец Павел, с которым встретились ребята, популярен среди молодежи. Встреча получилась искренней. Ребята пришли на встречу более 1000 человек и провели время интересно, — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Несмотря на сложность поднимаемых тем, встреча прошла очень легко и непринужденно. Спикеру и гостям удалось просто и открыто поговорить о самом сложном — о смерти, о пустоте в душе, которая появляется у человека с годами, о поиске себя.

На встрече одной из основных тем были традиционные семейные ценности. Павел Островский рассказал о секретах крепких семейных отношений, своих взглядах на роли мужчины и женщины в браке, о важности поддержки в семье и многом другом.

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Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву* объявили в розыск
МВД объявило в розыск экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву*
20 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/???? ??????

МВД России объявило в розыск журналистку, бывшую телеведущую на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву*. Карточка с ее фотографией появилась в базе МВД.
Примечательно, что статья, по которой экс-ведущую разыскивают, не уточняется. Согласно информации ТАСС, Курбангалееву* разыскивают по делу об оправдании терроризма.

В настоящее время Курбангалеева* проживает за пределами РФ, в Праге. Также она ведет свой канал на YouTube.

Ранее сообщалось, что в розыск объявлены журналисты Екатерина Фомина и Роман Анин**. Известно, что против Фоминой открыто уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ.

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* Внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма

** Признан иностранным агентом в РФ
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#youtube
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Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске
SHOT: Кушанашвили прооперировали, предварительный диагноз — цирроз печени
20 июня 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Об этом информирует Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников.
Согласно информации источника, несколько дней назад Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота. Журналист самостоятельно поехал в клинику на обследование.

Отмечается,что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.

В настоящее время известный российский телеведущий восстанавливается после проведенной операции.

Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». После сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт. При этом Отар заявил, что «похоронит» всех распространителей слухов о нём и его здоровье.

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Жителей Подмосковья приглашают на форум Kazan Digital Week
20 июня 2024, 13:05

Фото: iStock/pcess609

Международный форум Kazan Digital Week-2024 проведут в столице Татарстана с 9 по 11 сентября, принять в нём участие приглашают производителей и пользователей цифровых технологий, учёных и экспертов, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«В рамках форума организуют тематические сессии, круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы, а также выставку высокотехнологичных разработок, программно-аппаратных комплексов и действующих образцов оборудования и техники. На площадке выставки планируется представить более 200 компаний», — говорится в сообщении.
Заявки на участие в работе форума в качестве спикера принимаются до 1 июля. Прочие участники могут зарегистрироваться до 6 сентября включительно.

Все подробности о работе форума размещены на его официальном сайте. Там же проводится онлайн-регистрация.

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Троица в 2024 году: дата, история и традиции православного праздника
20 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Православные христиане вскоре будут отмечать один из главных церковных праздников – Троицу. На какой день выпадает торжество в 2024 году и какие традиции существуют расскажет редакция «Радио 1».

Какого числа отмечают Троицу в 2024 году


В 2024 году праздник приходится на 23 июня. Дата торжества смещается, однако всегда выпадает на 50-й день после Пасхи.

История и суть праздника Святой Троицы


Согласно церковному преданию, на 50-й день после Христова воскресения Святой Дух сошел на апостолов, которые собрались в Сионской горнице в Иерусалиме. После чудесного явления апостолы заговорили на разных языках и были наделены способностью исцелять и пророчить. Апостолы отправились в разные части света, чтобы рассказать людям о чуде и проповедовать христианство.

День Святой Троицы был установлен в 381 году. Именно эта дата считается временем рождения христианской церкви.

Христиане ассоциируют торжество с освобождением от греха.

В этот день предки устраивали широкие гуляния, плели венки, водили хороводы, пели песни и накрывали столы. Жилье также было принято украшать. В домах пол посыпали свежей травой , а иконы украшают цветами и ветвями березы.

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник
Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник


Как отмечать Троицу


Подготовка (родительская суббота, уборка и т.д.)


Накануне Троицы следует тщательно убрать жилище и придомовую территорию. Физический труд накануне праздника и в день самого торжества нежелателен. Предшествует Троице Родительская суббота. В 2024 году она выпадает на 22 июня. В этот день принято поминать усопших.

В этот день в храмах проходят службы, православные верующие молятся об умерших и посещают кладбища.

Что нужно делать в праздник православным верующим


В праздник Троицы следует посетить торжественную литургию и помолиться. После Божественной литургии проходит вечерня, во время которой читают три молитвы, обращенные к триединому Богу. С этого дня, впервые после Пасхи, и служители церкви, и прихожане вновь совершают коленопреклонение во время службы.

Чего нельзя делать на Троицу


На праздник Троицы нельзя ссориться и браниться. Считается, что Святой Дух покинет жилище, если оскорбится дурным словом. Плохой приметой станет купание в водоемах. Прибирать в доме или огороде на Троицу также не стоит. Следует избегать шитья и любого другого рукоделия.


Народные приметы и обычаи на Троицу


Святая Троица или Пятидесятница считается днем, когда лето окончательно вступает в свои права. Дождливая погода на праздник сулит обильный урожай хлебов и грибов. Если в церковное торжество угодить под дождь – то желания вскоре сбудутся. Хорошей приметой станет радуга в этот день.

В старину на Троицу было принято гадать. Молодые незамужние девушки клали под подушку ветвь березы и загадывали, чтобы им приснился суженый.

Устраивать пышные торжества, отмечать дни рождения или играть свадьбы на Троицу или Родительский день нежелательно. Как правило, важные даты отмечают после того, как будет отдана дань уважения усопшим.

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