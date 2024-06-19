В Подмосковье предупредили об опасности смерча

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В Московской области в ночь на четверг ожидаются сильный дождь с грозой, шквалистый ветер и смерч. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«В ночь на 20 июня на регион обрушатся ветер с порывами до 15-20 м/с, переходящий в смерч с мегадождём. В результате выпадет от 34 до 36 мм осадков», – информирует министерство.Жителям рекомендуют не выходить на улицу, перемешаться в транспорте, а не пешком, надевать непромокаемую одежду.
По прогнозам Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, грозы в Московской области ожидаются 20 июня с 00:00 часов до 22:00.
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