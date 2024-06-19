Москвичей предупредили о дожде с грозой

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В среду в столичном регионе ожидается тёплая солнечная погода, однако уже в четверг в Москве пройдут сильные дожди с грозой. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Ночью кратковременные дожди, выпадет до 3 мм осадков. Завтра днём мы будем под влиянием атмосферных фронтов западного циклона, поэтому дожди, местами сильные, и есть вероятность грозы. Преобладающее количество осадков — от 7 до 12 мм, но далее может выпасть и до 40 мм осадков», — рассказала Позднякова в беседе с RT.
Однако уже в последующие дни погода уже успокоится, но могут быть кратковременные дожди.
В среду, 19 июня, в столице будет тепло. Ожидается до 26 градусов выше нуля, в четверг — +23...+25 градуса. При этом в выходные температура будет немного ниже климатической нормы. В субботу ожидается 21-22 градуса выше нуля, а в воскресенье – 20 градусов тепла.
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