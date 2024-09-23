Автобусы Мострансавто с начала года перевезли пассажиров в аэропорты 6 млн раз

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Жители и гости Московской области с начала года добрались до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский автобусами Мострансавто 6,2 млн раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено почти 2,3 млн поездок, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«К воздушным гаваням Московского региона ведёт 16 маршрутов. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами более 2,5 млн транзакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» произвели более 1,3 млн оплат, социальными картами – свыше 2,2 млн», – уточнили в министерстве.Там назвали самые востребованные маршруты в аэропорты. Это маррут №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (более 1,9 млн поездок), №30 «ст. Домодедово – Аэропорт Домодедово» (1,2 млн) и №441 «Жуковский (5 м/р) – м. Котельники» (660 тыс.).
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Лора Луганская