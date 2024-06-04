Автобусы с баннерами «Лето в Подмосковье» появились на дорогах региона

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На маршруты Мострансавто вышли первые три автобуса с баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автобусы украсили с целью популяризации летнего отдыха и туристических мест в Московской области. Они курсируют по маршруту №436 «Дом правительства Московской области – Москва (м. Тушинская)». Всего в рейсы выйдут 60 транспортных средств с тематической символикой. В кампании будут задействованы автобусы большого класса», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, на ярких баннерах размещён QR-код, ведущий на туристический портал «Путеводитель по Подмосковью». Там можно найти маршруты путешествий по интересным местам Московской области, познакомиться с программой летних мероприятий и туристическими жемчужинами региона.
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