В Подмосковье на Пасху испекут более 500 тонн куличей

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В Московской области в преддверии Пасхи произведут более 500 тонн пасхальной выпечки. Куличи уже появились на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«На территории региона работают более 100 производителей хлебопекарной продукции. В этом году перед Пасхой подмосковные компании планируют произвести более 500 тонн различных видов пасхальной выпечки. Она уже поступает на прилавки. В нашем регионе работают более 6 тыс. сетевых объектов торговли продовольствием, где можно купить различные по форме, цене и оформлению куличи», – отметил Мурашов.По данным подмосковного Минсельхозпрода, обычный кулич весом 400-500 граммов в сетевом магазине обойдётся в среднем 280 рублей.
Самое большое количестве точек продажи освящённых куличей – в следующих городских округах: 11 в Красногорске, 12 – в Истре, 20 – в Серпухове и четыре – в Чехове.
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Лора Луганская