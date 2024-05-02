В Подмосковье на Пасху испекут более 500 тонн куличей

В Московской области в преддверии Пасхи произведут более 500 тонн пасхальной выпечки. Куличи уже появились на полках магазинов, монастырских лавок и кондитерских региона, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.