Главный педиатр Одинаева рассказа, чем опасны покупные куличи для детей

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала не давать детям магазинные куличи из-за их состава. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что покупные куличи могут вызвать гастроэнтерологические или аллергические проблемы.
Стоит отметить, что куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.
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«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — подчеркнула педиатр.
Стоит отметить, что куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.
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Мира Полтева