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Главный педиатр Одинаева рассказа, чем опасны покупные куличи для детей

03 мая 2024, 11:42
Фото: istockphoto / Tetiana Soares

Фото: istockphoto / Tetiana Soares

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Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева призвала не давать детям магазинные куличи из-за их состава. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что покупные куличи могут вызвать гастроэнтерологические или аллергические проблемы.

«Для того, чтобы избежать неприятных последствий от покупных пасхальных блюд, стоит приготовить угощения к праздничному столу самостоятельно, используя проверенные и натуральные продукты без искусственных красителей. Но даже эти блюда можно давать маленьким членам семьи в ограниченном количестве с обязательным соблюдением режима питания и объема порций, учитывая калорийность и свежесть блюд», — подчеркнула педиатр.



Стоит отметить, что куличи и десерты с творогом нужно употреблять только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного.

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Подмосковная горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла 3,5 тыс. звонков
03 мая 2024, 11:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более трёх с половиной тысяч звонков обработали операторы горячей линии по паллиативной помощи в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Московской области работает Координационный центр по паллиативу, создан интернет-портал «Паллиативная помощь», где можно получить семь видов онлайн-услуг. Функционирует также горячая линия, где можно задать любые интересующие вопросы. С начала года сотрудники контакт-центра обработали более 3,5 тыс. звонков», — цитируются в сообщении слова главы Минздрава Подмосковья Алексея Сапанюка.
В министерстве также рассказали, что основные темы, которые интересуют звонящих, это обеспечение лекарствами, получение паллиативного статуса, выдача на дом медицинского оборудования и оказание амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Телефон горячей линии: 8-498-683-83-83.

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#здравоохранение
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Тренинги по профилактике выгорания прошли около 4 тыс. педиатров Подмосковья
03 мая 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 4 тысячи участковых педиатров прошли тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач», запущенного в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«За время реализации проекта было проведено 440 тренингов, которые прошли почти 4 тысячи детских специалистов Подмосковья», — отметила директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.
Занятия включают в себя очные тренинги по профилактике психологического выгорания и развитию эмоционального интеллекта педиатра, а также дистанционные тренинги по управлению стрессом и бесконфликтному общению. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные консультации с психологом, а с этого года в программу вошли терапевтические арт-тренинги.

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#медицина
#врачи
#здравоохранение
#педиатр
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Психотерапевт объяснила причины отсутствия интереса к сексу
03 мая 2024, 04:21

Фото: istock / Estradaanton

Интерес к сексу может снизиться из-за стресса, усталости или однообразия в постели. Самые распространенные причины исчезновения сексуального желания и методы борьбы с этим назвала психотерапевт Оливия Орли в материале для Well+Good.
Эксперт отметила, что не бывает общего «нормального» уровня либидо, поэтому низкое половое влечение не стоит рассматривать как что-то плохое. Орли уточнила, что это превращается в проблему, если человек сам не доволен тем, как его сексуальный интерес влияет на жизнь.

«Изменить уровень либидо непросто, особенно если вы не можете отвлечься от внешних факторов стресса — работы, здоровья, отношений», — заявила психотерапевт.
Причина равнодушия к сексу может также возникать из-за его однообразия. Как считает эксперт, но стоит в таких случая менять партера, а лучше постараться внести новизну в имеющиеся отношения.

Согласно исследованиям 2016 года, состоящие в длительных отношениях люди становятся довольны свой интимной жизни после появления разнообразия. К примеру, можно осуществить свои эротические фантазии.

Помимо этого, сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых препаратов. Как утверждает Орли, обычно побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, но похожее действие могут оказать любые лекарства.

Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена психотерапевт. Она порекомендовала чаще откровенно разговаривать с партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность.

В этом могут помочь простые методы: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, подытожила Орли.

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Офтальмолог рассказала, как не испортить зрение из-за смартфона
Врач Крестьянинова: чтение в дороге с телефона могут ухудшить зрение
03 мая 2024, 03:27

Фото: istock / fizkes

Основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте. Об этом предупредила офтальмолог Ирина Крестьянинова в беседе с РИА Новости.
«Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают «напрягаться» и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер — тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз», — пояснила врач.
Также к ухудшению зрения может приводить использование устройств с ярким экраном. Из-за него человек реже моргает, что провоцирует пересыхание слизистой и развитие «синдрома сухого глаза».

Использование гаджета в машине может проводить к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет мышцы глаз работать намного активнее, в результате чего те быстрее устают.

Чтобы снизить вред устройств, стоит придерживаться правила 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии — 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров).

В заключении Крестьянинова добавила, что расстояние до компьютера должно быть не меньше 50-70 сантиметрам, а смартфон или планшет стоит держать на расстоянии не меньше 25-30 сантиметров.

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#врач
#глаза
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#человек
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Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя
02 мая 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Чем позже подросток попробует алкоголь, тем лучше. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, с таким утверждением выступила клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Современные родители часто придерживаются здорового образа жизни, занимаются спортом и показывают своим примером, что такое правильные привычки. Но никто не отменял влияние сверстников, компании друзей, социума, куда рано или поздно попадёт любой подросток. И тут главное, чтобы в момент, когда ему предложат выпить, у него щёлкнуло в голове и сработал автоматический отказ. А произойти это может, если с раннего детства не выпивать при ребёнке, показывать, что семейные торжества могут обойтись без спиртного», – отметила Жеравова.
По её словам, для формирования правильных установок лучшее – это свой пример.
«Почаще вместе выезжайте на природу, занимайтесь спортом, посещайте интересные места. А подростку стоит объяснить: если он боится отказаться от алкоголя из-за страха быть белой вороной, то здесь всё наоборот. Отказавшись, он проявит характер и покажет друзьям, что у него есть своё мнение, и он не подвержен влиянию толпы», – добавила специалист.
Как напомнила Жеравова, недавно СМИ привели данные ВОЗ о том, что в Англии каждый третий 11-летний и половина 13-летних подростков употребляли алкоголь. В нашей стране ситуация не такая шокирующая, уверена она.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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Солнечногорские врачи избавили пациентку от болей в стопе
02 мая 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Солнечногорской больницы начали проводить операции по избавлению от шишек на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила 66-летняя женщина с жалобами на боль в стопе. Врачи диагностировали у неё вальгусную деформацию – образование костной шишки.
«Под спинальной анестезией мы сделали небольшой разрез стопы, а затем выполнили пациентке костную коррекцию и фиксацию винтами. Всего за час мы скорректировали патологию костей, улучшив структуру и функции стопы. Через полтора месяца женщина вернётся к нам на удаление металлического фиксатора. Позже она перестанет испытывать боли при ходьбе и сможет носить любую обувь», – рассказал травматолог Солнечногорской больницы Игорь Скорина.
По данным ведомства, уже 10 пациентов Солнечногорской больницы избавились от шишки. Отмечается, что подобные вмешательства стали доступны благодаря обучению врачей, закупке специализированного оборудования и металлических конструкций. Операция проводится бесплатно по полису ОМС.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#врачи
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#московская область
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Названы признаки возможного начала депрессии
Врач Рудов: Отсутствие трепета и ощущение беспомощности могут быть звоночками
02 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/sqback

Психиатр Виктор Рудов заявил, что о начале депрессии могут свидетельствовать отсутствие улыбки, трепета и положительных эмоций на протяжении дня.
«Второй важный признак – ощущение беспомощности. Вы не способны сами решать проблему, ждёте, что придёт супермен и вас спасёт. Возникает ощущение, что вы сами ни на что не способны. Добавляется ещё сверху обесценивание всех успехов, наработок за жизнь, резко падает самооценка и уважение к себе», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Также о начинающемся расстройстве могут говорить чувство вины и понижение либидо.

При обнаружении у себя хотя бы двух из этих признаков врач рекомендовал незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее Виктор Рудов заявлял, что шизофрения представляет собой серьёзное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать.

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#психиатр
#здоровье
#депрессия
#симптомы
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Диетолог Журавлева заявила об опасности сельдерея для женщин
Диетолог Журавлева заявила об способности сельдерея вызвать выкидыш
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/ArtCookStudio

Диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
Также врач предостерегла от употребления продукта людей с повышенной кислотностью желудка.

«Противопоказан он для людей с проблемами почек и их патологиями. Сок – сильное мочегонное средство, и он значительно увеличивает нагрузку на почки», – добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Вместе с тем, специалист напомнила о большой пользе сельдерея, который способен очистить печень и почки, вывести токсины, улучшить процессы пищеварения, снизить воспаления. Он содержит много питательных веществ и витаминов, которые могут помочь, в том числе, при ревматоидном артрите, аллергической астме и ринитах.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева заявила, что бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью.

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#врач
#диетолог
#овощи
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Серпуховские врачи сделали уретропластику, взяв материал со щеки пациента
02 мая 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Серпуховской больницы провели уретропластику 69-летнему мужчине, взяв материал с внутренней стороны щеки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил пациент с жалобами на затруднённое мочеиспускание. Врачи диагностировали у него стриктуру уретры – сужение мочеиспускательного канала, вызванное образованием рубцовой ткани. Это грозило инфекцией мочевых путей, простатитом и формированием камней в мочевом пузыре.

Хирурги провели заместительную уретропластику – пластическое восстановление проходимости мочеиспускательного канала.
«Во время операции мы вскрыли просвет уретры и удалили рубец, а затем заменили дефект пересаженной тканью, взятой со внутренней стороны щеки. Такой метод – альтернатива пластике уретры, так как слизистая щеки способна хорошо приживаться. Благодаря операции мы восстановили нормальную функцию уретры, улучшив качество жизни пациента», – рассказал заведующий урологическим отделением хирургического стационара Серпуховской больницы Артур Лукьянчиков.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан под наблюдение врача-уролога по месту жительства.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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