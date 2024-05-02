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В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы

02 мая 2024, 12:02

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Более 380 дорог к 268 местам притяжения людей в пасхальные дни и 9 Мая привели в порядок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт. Кроме того, восстановили разметку и привели в порядок остановки общественного транспорта и ограждения», — отметил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в предпраздничных работах участвовали 1590 дородных рабочих, было задействовано свыше 900 единиц специальной техники.



В ходе работ на региональных и муниципальных дорогах, ведущих к местам притяжения людей в майские праздники, было ликвидировано около 2 тысяч ям, вымыто около 590 км дорожного полотна и 68 километров ограждений, отмыто более 860 и покрашено свыше 740 автобусных остановок, очищено более 400 км тротуаров, а также восстановлено 74 км дорожной разметки и разметки на 366 тротуарах.

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Более 22 тысяч подмосковных ветеранов получили выплаты ко Дню Победы
02 мая 2024, 13:07

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победу от 15 до 25 тысяч рублей, в настоящее время эту выплату получили свыше 22 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, ко Дню Победы ветеранам выплатили от 15 до 25 тысяч рублей. Выплаты к празднику уже получили более 22 тысяч ветеранов, из них около 700 фронтовиков», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что эти выплаты начисляются проактивно — ветеранам не нужно писать заявление, чтобы их получить.

В министерстве отметили, что выплату в 25 тысяч рублей получают участники и инвалиды войны, а вдовы участников ВОВ, блокадники, труженики тыла и несовершеннолетние узники фашизма получают по 15 тысяч рублей. Кроме того, участники и инвалиды ВОВ дополнительно получают федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Порядка 30 тысяч железнодорожников приняли участие в субботниках
02 мая 2024, 12:53

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Более 30 тыс. железнодорожников приняли участие в апрельских субботниках. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Субботники были посвящены 79-летию Победы в Великой Отечественной войне и 50-летию БАМа.

«Центральной площадкой традиционно стало локомотивное депо Москва-Сортировочная – родина «Великого почина», где 105 лет назад, 12 апреля 1919 года, железнодорожники впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. С тех пор субботники стали важной традицией для работников железнодорожного транспорта», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках субботников работники ж/д благоустраивают территории и полосу отвода вблизи путей, а также высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест и производственно-технических зданий.

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#москва
#деревья
#ночь
#работники
#железнодорожная станция
#подмосковье
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Приезжий из Вологды украл из подмосковного магазина постельное бельё и бархатные шторы
02 мая 2024, 12:30

Фото: iStock/SergeyNivens

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Котельниках 33-летнего уроженца Вологодской области за кражу нескольких товаров из сетевого гипермаркета, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«На место происшествия росгвардейский патруль явился после срабатывания тревожной кнопки, установленной в магазине в Котельниках. Охранник магазина объяснил прибывшим росгвардейцам, что неизвестный мужчина набрал большой пакет товаров и попытался покинуть магазин, не заплатив», — говорится в сообщении.
Среди украденного росгвардейцы обнаружили бархатные шторы, вещи для интерьера, постельное бельё и бутылку спиртного. Недобросовестного покупателя задержали и препроводили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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#котельники
#магазин
#росгвардия
#кража
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В Московской области открылся сезон судомоделирования
02 мая 2024, 12:06

Фото: Ольга Сычёва

Судомоделисты Орехово-Зуевского округа открыли весенне-летний сезон. Об этом сообщил корреспондент.
Открытие сезона состоялось на водоёме в парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа в рамках соревнований.

«К соревнованиям допускались радиоуправляемые модели длиной до 1400 миллиметров. Участникам было необходимо в определённой последовательности зайти в шесть ворот, не касаясь буйков. На прохождение дистанции отводилось семь минут. По сложившейся традиции в мае мы начинаем весенне-летний сезон. Открываем его соревнованиями, а затем тренируемся на этом прекрасном водоёме в нашем парке», — поделился руководитель учебной группы судомоделирования Евгений Барков.

Стоит отметить, что сложные и большие модели кораблей изготавливаются за три-четыре года, а на создание самых простейших моделей уходит полгода.

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#традиции
#подмосковье
#судно
#сезон
#орехово-зуево
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Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета
02 мая 2024, 12:04

Фото: iStock/simpson

Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов. Об этом информирует РБК.
Согласно информации источника, с конца прошлого года было выявлено уже более 2 тысяч подобных доверенностей. Отмечается, что к числу доверителей зачастую относятся лица до 30 лет.

Большинство денежных операций с участием таких клиентов финансовые организации расценивают как транзитные. Сами банки относят участников этих операций к категории «дропов», то есть подставных физлиц.

По данным экспертов РБК, риск использования доверенностей в сомнительных операциях возникает из-за невозможности нотариусов отказать человеку в оформлении такого документа. При этом банки не могут заблокировать перевод только из-за имеющейся доверенности.

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#банки
#правительство
#клиент
#договор
#деньги
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«Опасная комбинация»: Стало известно, чем вредны пасхальные куличи
Диетолог Дианова: в куличах есть компоненты, наносящие вред организму
02 мая 2024, 11:45

Фото: iStock/FabrikaCr

Пятого мая православные христиане будут отмечать Пасху. Праздничная трапеза, первая после окончания Великого поста, всегда пышная и праздничная: со сладкой выпечкой и другими лакомствами.
Диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, чем опасны покупные пасхальные куличи и сколько их можно съесть без вреда здоровью.

«Чтобы понять, чем опасны куличи, нужно разложить его по компонентам. Прежде всего это сдоба, она более калорийна, чем обычный хлеб, поэтому это как сладкая выпечка. Как правило, количество таких продуктов должно быть ограничено. Здесь основная относительно опасная комбинация: масло, сахар, мука высшего сорта. Это самые триггерные три продукта, которые придают вкусность, но и наносят организму вред. 50-100 грамм некий безопасный диапазон на один приём пищи. Примерно три основных приёма пищи. Я бы не советовала есть куличи весь день, но на завтрак и обед можно. Дело в том, что это высококалорийный продукт. Разделите кулич на несколько дней, он ведь не портится, если мы говорим о покупном», — сообщила эксперт.

Также, по мнению диетолога, лучший способ обезопасить организм — приготовить пасхальную выпечку дома.
«Мы берем инициативу в свои руки и готовим дома. Здесь можно делать без фанатизма: порцию муки поделить пополам: половину пшеничной муки, а половину, например, заменить на льняную муку. Дальше немного уменьшить количество жира и добавить мягкий творог. Как быть с сахаром? Можно положить половину сахара из рецепта, а половину подсластителя или можно использовать натуральные подсластители: финиковая паста, сироп топинамбура или сироп инулина. Также можно добавить банановое или яблочное пюре (просто фрукты вилочкой намять). В выпечку эта идеальная история. В глазурь можно добавить греческий творог, например, и уменьшить опять же порцию сахара», — рассказала гастроэнтеролог.
Психолог пищевого поведения напомнила, что у людей всегда есть выбор: либо контролировать процесс, либо мы делегировать, но тогда нужно выбирать специальные места с качественными продуктами.

В завершении беседы Нурия Дианова отметила, что задача в праздники не объесться, а просто добавить в приемы пищи вкусное удовольствие. Питать, насыщать, обогащать — это задача еды, заключила диетолог.

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#дома
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В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов
02 мая 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

40 аттракционов, установленных в подмосковных парках культуры и отдыха, проверили сотрудники управления государственного технического надзора Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе проведённых проверок нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации аттракционов не выявлено», — говорится в сообщении.
Глава областного Минэкологии Тихон Фирсов отметил, что в предпраздничные дни проверки были усилены.

«Мы заботимся о здоровье и безопасности наших граждан, поэтому важно своевременно выявить нарушения и не допустить аттракционы с недочетами до эксплуатации», — пояснил министр.

Отмечается, что проверки были проведены в парках 13 городских округов: в Ступине, Домодедове, Орехово-Зуевском и Павлово-Посадском округах, а также в Дмитрове. Электростали, Пушкинском, Красногорске, Одинцовском округе, Истре, Подольске, Дубне и Серпухове.

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#безопасность
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В Московской области снизилось число техсбоев на объектах жизнеобеспечения
02 мая 2024, 11:26

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье число технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось на 12%. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
За прошлую неделю аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» поставил на контроль 280 технологических сбоев.

«Оперативные группы выполнили 64 выезда в муниципалитеты региона. Это на 12% меньше, чем ранее. Из 280 технологических сбоев 35 касались теплоснабжения, 44 горячего водоснабжения, 0 (37 — на прошлой неделе) холодного водоснабжения, 200 обеспечения потребителей электричеством. Специалистами ГКУ МО «МОС АВС» проведено 31 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​с начала года в общей сложности организация выполнила 1729 выездов в муниципальные образования.

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#подмосковье
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В Подмосковье за неделю оптимизировали работу четырёх светофоров
02 мая 2024, 11:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работу четырёх светофоров откорректировали на прошлой неделе в Котельниках, Красногорске, Раменском и Чехове для увеличения пропускной способности дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Чехов был изменён режим работы светофора на пересечении Заречной и Садовой улиц со Страросимферопольским шоссе: в частности, было увеличено время выезда на шоссе. В Раменском изменили работу светофора на пересечении Красноармейской улицы с улицей Гурьева, в результате транспортные потоки на Красноармейской были разделены. Сейчас ситуация на перекрёстке мониторится, ведутся дальнейшие корректировки», — говорится в сообщении.
В Котельниках скорректировали работу светофора на пересечении Яничкина проезда с Железнодорожной улицей: время выезда на улицу увеличили. А в округе Красногорск был оптимизирован светофор у остановки «Михалково» на Центральной улице в деревне Михалково — там был налажен удалённый доступ и включены утренний и вечерний режимы.

Оптимизация работы светофоров в Московской области продолжается.

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#светофор
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#чехов
#раменское
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