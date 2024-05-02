В Подмосковье привели в порядок более 380 дорог к местам притяжения на Пасху и День Победы

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Более 380 дорог к 268 местам притяжения людей в пасхальные дни и 9 Мая привели в порядок в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт. Кроме того, восстановили разметку и привели в порядок остановки общественного транспорта и ограждения», — отметил глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что в предпраздничных работах участвовали 1590 дородных рабочих, было задействовано свыше 900 единиц специальной техники.
В ходе работ на региональных и муниципальных дорогах, ведущих к местам притяжения людей в майские праздники, было ликвидировано около 2 тысяч ям, вымыто около 590 км дорожного полотна и 68 километров ограждений, отмыто более 860 и покрашено свыше 740 автобусных остановок, очищено более 400 км тротуаров, а также восстановлено 74 км дорожной разметки и разметки на 366 тротуарах.
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Лев Каштанов