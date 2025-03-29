Автодилерам хотят запретить навязывание дополнительных услуг

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Национальный автомобильный союз России направил обращение в Центробанк РФ с просьбой ограничить на законодательном уровне доходы автодилеров от выдаваемых кредитов, а так же запретить им навязывать покупателям дополнительные услуги. Соответствующее письмо НАС отправил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка находится в диапазоне от 26 до 30% годовых. Комиссия за оформление кредита у крупных автодилеров достигает 9% от размера кредита. Эти расходы банка на продвижение кредитного продукта перекладываются на покупателя автомобиля», — приводит «Газета.Ru» обращение союза.В то же время Минпромторг РФ обновил программу льготного лизинга авто. Как пишут «Известия», изучившие сообщение ведомства, теперь скидка на общественный транспорт и часть электромобилей будет увеличена с 10% до 40%. К тому же в отдельную категорию вывели электромобили с допустимой максимальной массой 3,5—12 тонн и автобусы полной массой до 5 тонн, подняв размер скидки до 2 миллионов рублей.
«Также в 2025 году в программе льготного лизинга смогут участвовать автомобили, произведенные в течение IV квартала 2024 года. Ранее доступ был ограничен условием о выпуске транспортного средства в том же году, что и год предоставления субсидии», — отмечается в сообщении Минпромторга.Читайте также:
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