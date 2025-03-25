Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к весне

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Зимние заморозки постепенно отступают, а это значит, что настало время задумываться о подготовке машины к весне.
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, как подготовить машину к летнему сезону.
По его словам, современный автомобиль не требует специальной подготовки.
Он добавил, что все нужно делать своевременно и без спешки.
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«Можно никак не готовить машину ни к летнему сезону, ни к зимнему сезону, но при одном условии — если авто в нормальном техническом состоянии, если вы за ним следите, вовремя проводите технический осмотр и меняете масло. Шины, конечно, надо поменять, но это и так все знают», — сказал эксперт.
По его словам, современный автомобиль не требует специальной подготовки.
«Щётки, например, меняются по износу. Мыть автомобиль надо всегда, но после зимы можно тщательнее почистить салон, хорошенько отмыть кузов. Масло меняем, но все-таки по пробегу. В остальном я не вижу необходимости как-то специально готовить машину», — объяснил Кадаков.
Он добавил, что все нужно делать своевременно и без спешки.
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Анастасия Панченко