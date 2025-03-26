Автоэксперт поделился советами, как правильно выбирать шины

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang
При покупке новых шин важно смотреть на дату производства, указанную на боковине, так как даже свежая резина может оказаться непригодной из-за неправильного хранения на складе. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, из-за долгого и неправильного хранения резина высыхает, теряет эластичность и покрывается небольшими трещинами, что делает ее непригодной и даже опасной.
«Поэтому самый главный совет — всегда осматривайте шины перед покупкой и старайтесь выбирать максимально «свежие» экземпляры — год, максимум два с момента производства до продажи. Дата производства указана на боковине ближе к диску — четыре цифры в овале. Первые две обозначают неделю производства, вторые две указывают на год, то есть покрышки с цифрами 0224 сделаны в феврале 2024 года», — пояснил автоэксперт в беседе с «Известиями».В свою очередь эксперт Роскачества, член Общественного совета при Росстандарте Андрей Васильев поделился другими советами по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону. В разговоре с RT специалист указал на необходимость проверить днище и кузов автомобиля на предмет коррозии, оценить состояние патрубков под капотом, которые из-за перепада температур могли покрыться трещинами и износиться. Также он посоветовал сменить щетки дворников у машины, проверить аккумулятор и кондиционер.
«В специализированном центре заправят кондиционер хладагентом, а также проверят состояние трубок, по которым подается хладагент. Там же помогут повести досмотр радиатора на наличие повреждений», — поделился эксперт.Читайте также:
Автоэксперт раскрыл, как подготовить машину к весне
Автоэксперт рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле
Автоэксперт назвал сезон, когда лучше покупать машину
Данил Пономарев