Автоэксперт рассказал, когда лучше менять зимнюю резину на автомобиле

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Первый весенний месяц подходит к концу, погода периодически балует москвичей и жителей области солнцем и теплом, однако про постоянство говорить пока не приходится. Что делать водителям, которые спешат менять шины? Повременить, или уже можно?
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Радио 1» рассказал, что в «переобувке» машины важно, как автомобиль эксплуатируется и где.
По его словам, весной горожан никто не торопит переобуваться, но вряд ли найдутся водители, которые будут в мае ездить на шипованных шинах.
Он вспомнил момент, когда в конце февраля стояла теплая солнечная погода, и люди бросили менять резину, а потом — аварии на дорогах и ремонт автомобиля.
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«Погода разная, расстояния большие, розы ветров. Главное здесь — прогнозы гидрометцентра и свои собственные глаза. Если вы понимаете, что установилась теплая погода и возврата к снегу и гололеду не будет, то можно переобуваться. Но лучше не спешить, потому что весенняя переобувка не такая критичная, как, например, осенняя», — сказал эксперт.
По его словам, весной горожан никто не торопит переобуваться, но вряд ли найдутся водители, которые будут в мае ездить на шипованных шинах.
«Что шины изнашиваются сильно — это старый миф. Но если вы по июльской 30-градусной жаре будете ездить на мягкой зимней резине, то да — будете отжигать в каждом повороте с визгом, шины будут истираться. Но сейчас не такая жара», — объяснил Кадаков.
Он вспомнил момент, когда в конце февраля стояла теплая солнечная погода, и люди бросили менять резину, а потом — аварии на дорогах и ремонт автомобиля.
«Я последние несколько сколько лет переобуваюсь чуть ли не в мае, потому что заморозки еще. Как правило, у нас в конце апреля выпадает снег», — поделился специалист.
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Анастасия Панченко