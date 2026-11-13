13 ноября 2026, 11:14

Фото: Istock/Maren Winter

«Автодор» предупредил об ухудшении погоды на трассах в Подмосковье в выходные. Как сообщает пресс-служба госкомпании, 14–15 ноября в ряде регионов РФ, где проходят трассы ведомства, ожидаются снег, дождь и понижение температуры.