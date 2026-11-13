«Автодор» предупредил об ухудшении погоды на трассах в Подмосковье в выходные
«Автодор» предупредил об ухудшении погоды на трассах в Подмосковье в выходные. Как сообщает пресс-служба госкомпании, 14–15 ноября в ряде регионов РФ, где проходят трассы ведомства, ожидаются снег, дождь и понижение температуры.
В Московской, Смоленской, Владимирской, Калужской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях возможен мокрый снег до 15 мм. В регионах, где проходят М1, М3, М4 и М11, пройдут дожди, на М12 «Восток» ожидается снег.
Пресс-служба рекомендовала водителям быть осторожными, не выезжать на летних покрышках, следить за прогнозом погоды и быть внимательными за рулём. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, проверять техническое состояние машины и наличие незамерзающей жидкости, избегать резких манёвров и следить за боковым потоком.
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