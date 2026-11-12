Синоптик рассказал о погоде в Москве на декабрь

12 ноября 2026, 06:54

Синоптик Терешонок: декабрьская температура в Москве будет около нормы или выше

Фото: iStock/Julia Klueva

Среднемесячная температура в декабре в Москве ожидается в пределах климатической нормы либо с превышением её на 1–4 градуса. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.