Синоптик рассказал о погоде в Москве на декабрь
Среднемесячная температура в декабре в Москве ожидается в пределах климатической нормы либо с превышением её на 1–4 градуса. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
Обычно средняя зимняя температура в столице составляет примерно от −4 до −6 °C. При этом, как отмечает специалист, погода в течение месяца будет нестабильной. В Москве прогнозируются периоды оттепелей, которые будут сменяться похолоданиями.
Ранее москвичам рассказали о климатических условиях в течение этой недели. Самый тёплый день ожидается в пятницу 13 ноября, однако на выходных начнётся похолодание.
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