Климатолог рассказал, какая погода будет в России зимой

13 октября 2026, 16:28

Климатолог Терешонок: Предстоящая зима будет теплой и без сильных морозов

Фото: iStock/Preto_perola

Глобальные климатические изменения вызвали оживленные дискуссии о том, окажется ли зима этого года по-настоящему холодной или же жителям России предстоит столкнуться с потеплением. Климатолог Николай Терешонок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какую погоду стоит ожидать этой зимой.