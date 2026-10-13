Климатолог рассказал, какая погода будет в России зимой
Глобальные климатические изменения вызвали оживленные дискуссии о том, окажется ли зима этого года по-настоящему холодной или же жителям России предстоит столкнуться с потеплением. Климатолог Николай Терешонок в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какую погоду стоит ожидать этой зимой.
По его словам, глобальное потепление и явление Эль-Ниньо, воздействующие на мировую температуру, также оказывают влияние на климат в России. Согласно мнению специалиста, в будущем это воздействие может усилиться.
Терешонок отметил, что россиянам стоит ожидать мягкой зимы без экстремальных морозов. Тем не менее, пока рано говорить о количестве осадков: зима еще не началась, добавил эксперт. Однако климатолог подчеркнул, что все прогнозы остаются лишь предположениями.
Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, стоит ли ждать первого снега на Покров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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