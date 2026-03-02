«Автодор» проведет плановую индексацию тарифов на проезд по платным трассам
«Автодор» со 2 марта проведет ежегодную плановую индексацию тарифов за проезд по сети своих платных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В организации подчеркнули, что тарифы будут «значительно ниже» установленных законом предельных значений. Например, со 2 марта цена проезда от Москвы до Краснодара по трассе М-4 «Дон» для легковых автомобилей составит 5 040 рублей с понедельника по четверг и 6 090 рублей с пятницы по воскресенье. Для грузовых машин проезд будет стоить 14 200 рублей ежедневно.
По трассе М-11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга проезд на легковом автомобиле с понедельника по четверг будет стоить 3 900 рублей, а с пятницы по воскресенье — 4 200 рублей. Для грузовиков тариф составит 7 800 рублей с понедельника по четверг и 8 770 рублей с пятницы по воскресенье.
Стоимость проезда по трассе М-12 «Восток» от Москвы до первого съезда на Казань составит 5 250 рублей для легковых автомобилей и 11 783 рубля для грузовых машин в любой день. От Казани до Екатеринбурга проезд на легковом авто будет стоить 2 672 рубля, а на грузовике — 6 492 рубля.
Проезд по всему ЦКАД со 2 марта обойдется в 2 381 рубль для легковых машин и 6 836 рублей для грузовых.
Как сообщили в госкомпании, на некоторых социально значимых участках тарифы останутся без изменений. Индексация не коснется обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, а также участков трассы М-12 «Восток» в Башкирии (обходы Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново) и участка с 65-го по 86-й километр трассы М-3 «Украина» в Московской области.
Читайте также: