Россиянам рассказали о переносе выходного в начале марта

РИА Новости: праздничный выходной 8 марта переносится на следующий день
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Россияне в начале марта смогут отдохнуть три дня подряд. Об этом заявила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, передает РИА Новости.



В 2026 году Международный женский день, который отмечается 8 марта, выпал на воскресенье. В соответствии с этим, праздник будет перенесен на следующий рабочий день, то есть на 9 марта.

Таким образом, у россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, будет три дня выходных — с 7 по 9 марта, пояснила Подольская. Она также отметила, что вторая рабочая неделя месяца будет состоять из четырех дней и начнется с 10 марта.

Екатерина Коршунова

