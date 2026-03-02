В России впервые введут ГОСТ на чипсы
В России с 1 апреля 2026 года вступит в силу межгосударственный ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.
В пресс-службе ведомства пояснили, что ранее для этого продукта не существовало единого стандарта. Согласно новым нормативам, ГОСТ распространяется на картофельные чипсы, изготовленные из натурального картофеля или его производных путем термической обработки или экструзии. Продукт может быть запечен или обжарен с маслом или без, с добавлением пищевых ингредиентов или без них. Чипсы должны быть упакованы герметично и предназначены для употребления в пищу.
Стандарт определяет требования к внешнему виду, цвету, вкусу и запаху продукции, а также к содержанию жира и соли. Чипсы, соответствующие ГОСТу, должны быть хрустящими, рассыпчатыми и иметь характерный вкус и аромат.
Документ допускает наличие сферических вздутий на поверхности чипсов, которые образуются при нагревании влаги внутри картофеля. Также возможно присутствие до 20% коричневых чипсов, возникших в результате карамелизации сахаров. Доля раскрошившихся чипсов не должна превышать 25%.
Максимальное содержание жира в чипсах из натурального картофеля составляет не более 45%, а в продукции из переработанного сырья или полуфабрикатов — не более 35%.
