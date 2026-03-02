В России впервые введут ГОСТ на чипсы

02 марта 2026, 08:38

В России с 1 апреля введут ГОСТ на картофельные чипсы

Фото: iStock/Diy13

В России с 1 апреля 2026 года вступит в силу межгосударственный ГОСТ на картофельные чипсы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Росстандарта.