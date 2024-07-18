Автодорогу в Королёве ждёт капремонт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Автомобильную дорогу протяжённостью более 5,7 км в городском округе Королёв планируют капитально отремонтировать, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщат пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт автомобильной дороги протяжённостью 5750 метров от Водопроводной аллеи до Калининградской улицы. Завершение работ намечено на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 343 миллиона 917 тысяч 865 рублей 11 копеек. Заявки принимаются до 30 июля.
Капитальный ремонт автотрассы будет проводиться в рамках реализации госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и оплачиваться из бюджета Московской области.
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Лев Каштанов