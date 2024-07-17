Назван срок окончания ремонт путепровода через ж/д пути в Воскресенске

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Второй этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу продолжается на Федотовской улице в Воскресенске, завершить работы должны в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что первый этап ремонтных работ закончили в конце прошлого года, тогда полностью обновили половину путепровода.
Он добавил, что в ближайшее время на проезжей части и тротуаре моста начнётся укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения.
Читайте также:
Капремонт тротуара вдоль региональной трассы в Чехове завершат до конца августа
На дорогах Подмосковья ликвидировали 10,7 тыс. ям
Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа
«В рамках второго этапа работ специалисты ремонтируют вторую половину моста: монтируют деформационные швы, занимаются гидроизоляцией, бетонируют выравнивающий слой пролёта и цоколя, строят новые лестницы, ремонтируют опоры и балки пролётов», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в ближайшее время на проезжей части и тротуаре моста начнётся укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения.
Читайте также:
Капремонт тротуара вдоль региональной трассы в Чехове завершат до конца августа
На дорогах Подмосковья ликвидировали 10,7 тыс. ям
Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа
Лев Каштанов