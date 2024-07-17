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В Лосино-Петровском уложили новый асфальт на улице Горького

17 июля 2024, 14:02
Фото: Валерия Тингаева

Фото: Валерия Тингаева

Участок улицы Горького в Лосино-Петровском отремонтировали, протяжённость обновлённой дороги составила 435 метров, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.


«На участке улицы Горького заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и на тротуаре. Кроме того, установлены новые бордюрные камни», — отмечается в сообщении.
Как рассказал заместитель главы Лосино-Петровского округа Михаил Пешков, всего в муниципалитете с начала года отремонтировали 13 участков дорог, общая площадь ремонтных работ составила более 3,6 тыс. квадратных метров. Он также напомнил, что ремонт улицы Горького был запланирован на прошлый год, однако подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому договор с ним расторгли и работы перенесли на 2024 год.

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#лосино-петровский
#ремонт дорог
#дорога
Стало известно, почему Путин приехал на открытие участка М-11 на Lada Aura
Песков: Путин выбрал Lada Aura на открытии участка М-11, так как она российская
17 июля 2024, 14:15

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин приехал на открытие северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» на Lada Aura. По его словам, одна из основных причин – это российский автомобиль.
«Потому что это российская машина – раз, потом все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это «Автоваз», поэтому новая модель была выбрана», – пояснил Дмитрий Песков журналистам, которые спросили почему была выбрана именно Lada Aura.
Также Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, сообщали ранее РИА Новости. Президент России присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.

Дорогу построили на год раньше поставленного срока. Она соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.

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Отдадут последние трусы: Выяснилось, почему россияне сомневаются в заключении брачного договора
Психолог Рудницкая: родители заставляют молодежь заключать брачный договор
17 июля 2024, 14:11

Фото: iStock/fizkes

По статистике, в России на 10 браков приходится 7 разводов. И, к сожалению, они не всегда проходят безболезненно: начинаются «дележки» имущества, скандалы и прочее. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, люди все чаще обращаются к юристам для заключения брачного договора. Кажется, что эта процедура стала совершенно закономерной и традиционной, однако на этот счет мнения разделяются: кто-то считает брачный договор признаком недоверия, а кто-то уверен, что это знак спокойной и благополучной жизни.
Клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая в беседе с «Радио 1» разъяснила, что заключение брачного договора может привести как к счастью и пониманию, так и к резкому расставанию.

«Брачный договор может повлиять на брак. Есть примеры, когда две стороны согласны. Это, как правило, люди уже в зрелом возрасте. Они состоятельные, у каждого свой бизнес, и они хотят обезопасить себя и своих детей, поэтому таким образом поступают. А были примеры, когда пара собралась подавать заявление в ЗАГС, но встал вопрос о брачном договоре, и до брака дело не дошло. Брачный договор стал причиной для расставания», — рассказала эксперт.

Казалось бы, что у любви нет цены, что она не должна сопровождаться различными правовыми договоренностями, однако собеседница уверила в обратном.

«Дело не в цене, а в доверии. Брачный договор составляют люди прагматичные, которые на два шага идут впереди и думают о будущем, живут не только чувствами и эмоциями, а еще холодным и нормальным, просчитывают свое будущее. Говорить, что у любви нет цены — да, но на одной любви картошку не пожаришь», — заявила Ирина Рудницкая.

Она добавила, что молодые люди, не имеющие бизнеса или большого нажитого имущества, заключают брачные договоры по настоянию родителей. Однако, по мнению спикера, брачный договор российскому менталитету не совсем понятен.

«Они думают: «Вот я сейчас выйду замуж, мы разведемся, он у меня все заберет, я останусь ни с чем». Тенденция слегка для нашего менталитета непонятна. Многие у нас воспитывают детей прошлыми верованиями: «бьет — значит любит», «последние трусы ему отдам». Менталитет нашей женщины — спасательница Малибу: он с ней пьет, а со мной пить не будет, с той женой развелся, а я его спасу», — поделилась Рудницкая.

По ее наблюдениям, заключение брачного договора молодежь считает актом недоверия.

«Те, которые просто любят, плюют на рекомендации, а потом начинают кусать локти, некоторые попадают в непонятные ситуации. Молодежь брачный договор воспринимает как акт недоверия: ты меня не воспринимаешь, ты меня не любишь, ты считаешь, что я меркантильная, что я замуж выхожу за тебя только потому, что у тебя богатая семья, а ты на мне женишься, потому что я хорошо упакована. А некоторые, как Ромео и Джульетта, берут, женятся и все», — заключила Ирина Рудницкая.

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#люди
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На экологической акции в Истре собрали более 10 мешков вторсырья
17 июля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жители Подмосковья собрали в ходе экологической акции в Истре более 10 мешков вторичного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Экоактивисты провели акцию по сбору отходов в рамках Сырного трейла, который организовал подмосковный фермер на Истринской сыроварне. В мероприятии участвовали более 1 тыс. человек. Желающие смогли разумно распорядиться чистыми отходами, сдав их на переработку. В итоге было собрано шесть мешков бутылок, два мешка картона, два мешка мягкого пластика, мешок стекла и баклажка крышек», – рассказали в министерстве.
Посетителям акции рассказали о пользе внедрения экологических привычек в жизнь для сохранения окружающей среды.

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#минчистоты
#экология
#акция
#истра
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#подмосковье
#московская область
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Общий объём штрафов за костры в лесах Подмосковья составил 11,5 млн рублей
17 июля 2024, 13:23

Фото: iStock/Dmytro Aslanian

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Московской области с начала года составили около 11,5 млн рублей, об этом в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководителями области и главами муниципалитетов доложил председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.
«На территории лесного фонда Московской области было выявлено 648 нарушений правил пожарной безопасности, назначено штрафов на 11,5 млн рублей», — сообщил Агулов.
Отмечается, что больше всего нарушений было выявлено на территории городского округа Луховицы — 52. На второе место антирейтинга вышел округ Балашиха с 45 нарушениями, а замкнул тройку антилидеров Орехово-Зуевский округ, где выявили 44 нарушения.

Ранее сообщалось, что штрафы за разведение костров в неположенном месте в Московской области для физических лиц составляют до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до 2 млн рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Дагестанский блогер записал видео, где топчет православный крест
17 июля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Видео с оскорблением верующих и с растаптыванием православного креста записал блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», — гласит публикация.

Парламентарий также отметил, что такое поведение блогера является «скотским». Также известно, что злоумышленник позже записал видео с извинениями. В частности, дагестанец говорил, что топтал крест в «целях самозащиты».

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#православие
#депутаты
#криминал
#новости
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«Полило градом»: Врач рассказал, как по поту определить наличие рака
Врач Хорошев: в поте есть некоторые ткани раковой опухоли
17 июля 2024, 13:15

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Онкологические заболевания — это то, что не перестает волновать и пугать людей, потому что точных симптомов и признаков наличия опухоли не сформулировано. Однако недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью.
«Есть вещи, которые довольно легко замечаются, например, мочеиспускание. Можно легко заметить, что человек стал мочиться чаще. Давно известно, что увеличенное мочеиспускание и употребление воды может указывать на диабет. Но чтобы усиленное потоотделение… чисто гипотетически, действительно, в некоторых случаях метаболизм тканей самой опухоли может увеличиваться, и потоотделение может усиливаться, но количество вырабатываемого тепла ничтожно. Если речь не идет о предсмертном состоянии», — сообщил эксперт.

Он добавил, что основная часть токсинов выводится не через кожу, а через мочеиспускательный канал, поэтому говорить о том, что по объему потоотделения можно судить о наличии опухоли, нельзя.

«Мы никак не можем измерить объем потоотделения. Разная одежда по-разному это все впитывает. Потоотделение — это насколько тонкая регуляция, что ощутить, сколько человек выделил тепла, невозможно. Температура постоянно меняется, переходит из одних условий в другие: садимся в нагретую машину, переходим в прохладный подъезд, поднимаемся в квартиру. Температура меняется сумасшедшим образом. Организм гибко меняет условия. И что, если человек сел в раскаленную машину, и с него полило градом, то можно сказать, что у него рак? Это глупость», — объяснил врач.

По словам Хорошева, даже при исследовании анализов пота маркеры опухоли заметить практически невозможно, потому что ткани сильно трансформируются.

«С потоотделением у человека выделяются вещества, которые теоретически, при использовании очень точного оборудования, могут быть обнаружены как маркеры опухоли. Но это чисто теоретически. Обычно это ищут по анализам крови все-таки. Но, к сожалению, эти маркеры тоже дают ошибочный результат. Все биологические вещества, которые выходят через потовые железы, смешиваясь с жирами и солями, сильно изменяются», — подчеркнул специалист.

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В РПЦ рассказали, можно ли православным «бить жену»
17 июля 2024, 12:51

Фото: istockphoto / PrathanChorruangsak

В Русской православной церкви на вопрос о допустимости методов избиения ответили, что православная церковь категорически против насилия в семье.
«Церковь выступает против домашнего насилия. Супруги должны жить в согласии и любви, избегать конфликтов. Если же ссора всё же произошла, супруги должны вместе искать выход из неё, руководствуясь желанием сохранить свою семью», — подчеркнул зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее на портале «Татар Информ» было опубликовано интервью с Тимуром Камаевым, имамом казанской мечети «Ирек». В этом интервью он рассказал о том, как решать конфликты в семье, основываясь на одном из аятов.

Имам подчеркнул, что во время ссор важно пытаться договориться. Однако если женщина не хочет слушать мужа, допустимо использовать «побивание» — нанесение нескольких лёгких ударов мисваком, специальной щёткой для чистки зубов. Камаев уточнил, что «побивание» не должно причинять женщине боль или травмы, а лишь должно дать ей понять, что она поступает неправильно.

Позже в «Татар Информе» заявили, что слова имама были вырваны из контекста, и удалили интервью с ним.

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Военные из пяти стран на учениях в Казахстане пресекли создание Халифата
17 июля 2024, 12:25

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана успешно провели операцию по ликвидации условного противника на полигоне «Оймаша» в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
За ходом операции наблюдали руководители оборонных ведомств пяти стран, участвовавших в международных учениях «Единство-2024».

Военные отработали 17 тактических эпизодов в ходе тренировочных манёвров. Их целью было обнаружение и уничтожение незаконных формирований, которые стремятся захватить территорию и создать государство Халифат.

«Развертывание бандформирований было остановлено огнём артиллерии. Атаки роя беспилотников, выпущенных с позиций противника, военные отражали с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок, взаимодействуя со средствами радиоэлектронной борьбы», — добавили в ведомстве.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о предотвращении двух терактов. Один из них был запланирован в государственном учреждении города Актау на западе республики.

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#военные
#операции
#государство
#казахстан
#учения
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Назван срок окончания ремонт путепровода через ж/д пути в Воскресенске
17 июля 2024, 11:58

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Второй этап капитального ремонта путепровода через железную дорогу продолжается на Федотовской улице в Воскресенске, завершить работы должны в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Отмечается, что первый этап ремонтных работ закончили в конце прошлого года, тогда полностью обновили половину путепровода.

«В рамках второго этапа работ специалисты ремонтируют вторую половину моста: монтируют деформационные швы, занимаются гидроизоляцией, бетонируют выравнивающий слой пролёта и цоколя, строят новые лестницы, ремонтируют опоры и балки пролётов», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что в ближайшее время на проезжей части и тротуаре моста начнётся укладка асфальтобетонного покрытия и монтаж перильного ограждения.

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#воскресенск
#ремонт дорог
#путепровод
#минтранс мо
#алексей гержик
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