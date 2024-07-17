В Лосино-Петровском уложили новый асфальт на улице Горького

Фото: Валерия Тингаева
Участок улицы Горького в Лосино-Петровском отремонтировали, протяжённость обновлённой дороги составила 435 метров, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«На участке улицы Горького заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и на тротуаре. Кроме того, установлены новые бордюрные камни», — отмечается в сообщении.Как рассказал заместитель главы Лосино-Петровского округа Михаил Пешков, всего в муниципалитете с начала года отремонтировали 13 участков дорог, общая площадь ремонтных работ составила более 3,6 тыс. квадратных метров. Он также напомнил, что ремонт улицы Горького был запланирован на прошлый год, однако подрядчик не выполнил свои обязательства, поэтому договор с ним расторгли и работы перенесли на 2024 год.
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Лев Каштанов