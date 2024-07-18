На семи дорогах Подмосковья отремонтировали «лежачих полицейских»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт искусственных неровностей провели на семи региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Лежачих полицейских» отремонтировали на Заводской улице в Ивантеевке, улице Бабакина в Химках, на Озёрском шоссе в Коломне. Кроме того, работы по восстановлению искусственных неровностей провели на дорогах в посёлке Малаховка городского округа Люберцы, в деревне Кулаковка городского округа Шатура, в посёлке Курсаково округа Люберцы и в селе Барановское Воскресенского округа», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость. Эти дорожные объекты размещают рядом с социально значимыми учреждениями, а также в потенциально опасных местах, в том числе — на нерегулируемых перекрёстках.
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Лев Каштанов