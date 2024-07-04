Автоэксперт Ананьев заявил об опасности хранения баллонов в машине летом

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Эксперт журнала «Авто.ру» Иван Ананьев заявил, что баллоны или автохимию в машине летом лучше не хранить, поскольку это может быть опасно.
«От лопнувшей газировки пострадает только обивка кресел, а вот зажигалка уже может спровоцировать возгорание. Поэтому не храните летом в машине баллоны или автохимию», — пояснил в беседе с RT Ананьев.
Кроме этого, автовладельцам напомнили об опасности оставлять детей в машине во время сильной жары.
«Мы убедительно просим автомобилистов не оставлять детей в машинах без присмотра. В раскалённом салоне температура воздуха может быть на несколько десятков градусов выше уличной – ребенок рискует получить тепловой удар. Также неправильно припаркованное авто может стать помехой для движения других машин и создать аварийную ситуацию», – приводит АГН «Москва» предупреждение пресс-службы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).Ранее автоэксперт Владимир Сажин Разрешение заявил, что не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.
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