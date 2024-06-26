Автоэксперт рассказал, кому будет выгодно освобождение от ОСАГО

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Разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.
Ранее Госдума приняла законопроект, исключающий договор ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля. Если документ будет подписан, он вступит в силу 1 марта будущего года.
Однако, по мнению Сажина, в новом законе есть и минусы.
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«Эта радостная новость для тех, кто не использует автомобиль по назначению, а выезжает на нём только на ретро-парады раз в год. При постановке на учёт для такого автомобиля полис не нужен. Это навязанная услуга», – пояснил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей,
Однако, по мнению Сажина, в новом законе есть и минусы.
«Управлять транспортным средством без полиса нельзя, а соблазн поехать на своей машине после постановки на учёт велик. И тут мы получаем водителей, которые будут управлять автомобилем без полиса ОСАГО», – сказал эксперт.Как отметил собеседник издания, вся радость может быстро закончиться, если в свою первую же поездку водитель, особенно начинающий, попадёт в аварию.
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Лора Луганская