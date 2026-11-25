Россиянам объяснили, как купить сладкий новогодний подарок почти в два раза дешевле
Самостоятельно собранный сладкий новогодний набор обойдётся почти на 50% дешевле готового бокса с конфетами. Такую оценку дала в беседе с ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она привела в пример следующий расчёт: подарок весом 300 граммов, собранный своими руками, стоит примерно 370 рублей — около 300 рублей за хорошие конфеты на развес и 70 рублей за красивую коробку или пакет. Готовый набор того же веса в магазине обходится в среднем в 600 рублей, поскольку в цену заложены труд фасовщика и дизайнера.
Лебединская отметила, что у самостоятельной сборки есть и другие плюсы. Среди них — контроль качества, свежесть продуктов и учёт индивидуальных предпочтений тех, кому предназначен подарок.
По словам экономиста, в большинстве стран на новогодние подарки люди тратят около 15% месячного бюджета. При этом всё больше граждан сознательно сужают круг одаряемых и ищут скидки при покупке сюрприза. Кроме того, сейчас многие предпочитают дарить и получать сертификаты или деньги, а не конкретные вещи.
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