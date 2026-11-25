25 ноября 2026, 03:50

ТАСС: Собранный своими руками сладкий подарок обойдётся почти вдвое дешевле готового

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Самостоятельно собранный сладкий новогодний набор обойдётся почти на 50% дешевле готового бокса с конфетами. Такую оценку дала в беседе с ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.