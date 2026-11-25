25 ноября 2026, 06:25

Фото: канал в MAX «МЧС Алтайского края»/@mchs_altkray

Хозяйку квартиры пятиэтажного дома в Алтайском крае, где произошёл взрыв бытового газа, до сих пор не нашли. Об этом сообщили ТАСС в центре управления регионом.





Напомним: во вторник стало известно, что в селе Кулунда произошёл взрыв газа, после чего начался пожар. Кроме того, часть здания обрушилась. По данным регионального СУСК РФ, в результате инцидента погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося, прокуратура проводит проверку.



Согласно последней информации, спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. В настоящий момент территорию обследуют кинологи, однако хозяйку квартиры, в которой раздался взрыв, всё ещё не обнаружили.



Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина в американском штате Орегон едва не оказался в глубоком океане вместе с собакой, хотя незадолго до инцидента его предупреждали об опасности. Подробности читайте здесь.