24 ноября 2026, 23:45

Синоптик Леус: В Москве 24 ноября началась метеорологическая зима

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве в этот вторник стартовала метеорологическая зима. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.





Напомним, что 24 ноября столица попала под влияние активного балканского циклона, который принёс с собой снегопад, гололедицу и снежные заносы. Леус отметил, что вторник стал первым днём в холодном сезоне с отрицательной среднесуточной температурой.



«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, она составила минус 0,8 градуса», — уточнил эксперт.