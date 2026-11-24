В Москву пришла метеорологическая зима
Синоптик Леус: В Москве 24 ноября началась метеорологическая зима
В Москве в этот вторник стартовала метеорологическая зима. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Напомним, что 24 ноября столица попала под влияние активного балканского циклона, который принёс с собой снегопад, гололедицу и снежные заносы. Леус отметил, что вторник стал первым днём в холодном сезоне с отрицательной среднесуточной температурой.
«По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, она составила минус 0,8 градуса», — уточнил эксперт.Леус добавил, что, согласно прогнозам, в ближайшие семь–десять дней среднесуточная температура воздуха в Москве также будет ниже нуля. Это позволяет говорить о наступлении метеорологической зимы. Примечательно, что в этот раз она пришла на 12 дней позже средней многолетней даты.