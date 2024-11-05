Автоэксперт Баканов объяснил недейственность быстрого оповещения о нарушении ПДД

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Автомобильный журналист Пётр Баканов заявил о неэффективность мгновенного информирования водителей о нарушениях ПДД, так как часть нарушений происходит сознательно и связана с «небрежным отношением к процессу вождения».
«С одной стороны, неплохо, чтобы нарушитель понимал, что он нарушает ПДД. Но зачастую, если посмотреть на общую манеру вождения российских автомобилистов, нарушения сознательны. И связана они с небрежным отношением к процессу вождения. Так, невключение сигнала поворота, превышение скоростного режима, либо движение по обочине, или нарушение разметки», — прояснил в беседе с RT Баканов.Для борьбы с таким родом нарушениями специалист рекомендовал делать упор на обучение в автошколе, а также увеличение ряда штрафов.
До этого в Кузбассе водителя автобуса уличили в нарушении ПДД. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Кузбассу.
«На видео зафиксировано, как водитель совершает перестроение на проезжей части, не предоставляя при этом преимущества в движении другим участникам дорожного движения, а затем проезжает перекресток проспекта Ленина и улицы Тухачевского на запрещающий сигнал светофора», — приводит «Сiбдепо» сообщение ведомства.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.
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