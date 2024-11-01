В Москве заработал динамический тариф на парковку

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В центре Москвы с 1 ноября начал действовать динамический тариф на парковку. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.
Отмечается, что такой тариф доступен на городских парковках на площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, Ильинке, Новой площади и в Никитском переулке.
Ранее сообщалось об успешном завершении тестирования пилотного проекта. Столичные водители проявили интерес к новой системе формирования тарифа, по которой стоимость парковки может снижаться до нуля рублей с учётом трафика. Это позволяет в ряде случае оставить машину на платной парковке бесплатно.
Теперь же познакомиться с такой системой могут все автомобилисты города. Цена стоянки будет зависеть онт загруженности участка дороги. При парковка практически не занята, то её стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если же на стоянке практически нет свободных мест, то максимальная цена тарифа составит 800 рублей в час.
Отмечается, что пока динамический тариф действует в рамках пилотного проекта, поэтому в него ещё будут вноситься изменения с опорой на обратную связь от автомобилистов.
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Ранее сообщалось об успешном завершении тестирования пилотного проекта. Столичные водители проявили интерес к новой системе формирования тарифа, по которой стоимость парковки может снижаться до нуля рублей с учётом трафика. Это позволяет в ряде случае оставить машину на платной парковке бесплатно.
Теперь же познакомиться с такой системой могут все автомобилисты города. Цена стоянки будет зависеть онт загруженности участка дороги. При парковка практически не занята, то её стоимость будет начинаться от нуля рублей в час. Если же на стоянке практически нет свободных мест, то максимальная цена тарифа составит 800 рублей в час.
Отмечается, что пока динамический тариф действует в рамках пилотного проекта, поэтому в него ещё будут вноситься изменения с опорой на обратную связь от автомобилистов.
Читайте также:
Платная парковка в Подмосковье с 1 ноября 2024: в каких городах, цены и зачем ввели
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Анастасия Чинкова