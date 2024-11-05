Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени

В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени

В ГД внесут проект о мгновенном информировании водителя о нарушении ПДД красным сигналом
Фото: iStock/disqis

Фото: iStock/disqis

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.
Законопроект, имеющийся у РИА Новости, предусматривает автоматическое оповещение водителя о нарушении сразу после фиксации превышения скорости специальными камерами.

По словам авторов, такая мера поможет водителям осознавать нарушения в момент их совершения, что сделает их более внимательными на дороге.



Превышение скорости — одно из самых частых и опасных нарушений, и новый способ оповещения может способствовать профилактике.

Как отметил Нилов, на данный момент не все камеры способны информировать водителей о превышении скорости.

Законопроект предлагает внедрить этот функционал повсеместно, чтобы водители были сразу предупреждены о нарушении.

Читайте также:

Автоэксперт Сажин объяснил недопустимость выдачи прав с 16 лет

Депутат Нилов предложил разрешить авто инвалидов ездить по выделенным полосам

В Московской области завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
#депутаты
#пдд
#водители
#законопроект
#нарушения
#лдпр
Белоусов поздравил разведчиков с профессиональным праздником
05 ноября 2024, 00:32

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Соответсвующий приказ опубликован ведомством, передает ТАСС.
«В экстремальных условиях, подчас с риском для жизни, воины-разведчики своевременно выявляли и предотвращали различные угрозы, добывали ценные сведения, необходимые для принятия важных решений в вопросах укрепления обороноспособности государства», — подчеркнул глава МО.
Министр уточнил, что сегодня в ходе СВО военные разведчики показывают мужество, героизм и высокий профессионализм, образцово исполняют свой воинский долг. До этого Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

Ранее Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания: главные заявления

Путин: ядерная триада — надёжный гарант суверенитета России

Путин провёл тренировку сил ядерного сдерживания
#мо
#военные
#министр
#сво
#андрей белоусов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине начали работать инспекторы против русского языка
«Пятый»: языковые патрули начали работу в Ивано-Франковске
05 ноября 2024, 00:22

Фото: iStock/wildpixel

В Ивано-Франковске на западе Украины начали работать языковые патрули: они приглашают русскоязычных жителей города пройти бесплатные курсы украинского языка.
На опубликованном видео в Telegram-канале «Пятый» видно, как волонтер предлагает женщине-горожанке пройти курсы, на что она отвечает, что собирается покинуть город на следующий день.

Мэр города Руслан Марцинкив ранее объяснил запуск патрулей увеличением числа русскоговорящих переселенцев из восточных регионов Украины.

После событий 2014 года украинские власти начали ограничивать русскую культуру и язык. В 2019 году принят закон, обязывающий использовать украинский язык в общественной жизни.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров обвиняет Киев в политике дерусификации и принудительной ассимиляции, при этом международные организации, по его мнению, игнорируют эту дискриминацию.

Читайте также:

Житель освобожденной Мариновки обвинил Киев в насильственной украинизации села

Стало известно, на что готова пойти Украина в конфликте с Россией

На Западе раскрыли, на что Украина ежедневно лишается шанса
#волонтёр
#сергей лавров
#закон
#мид
#язык
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
ТАСС: в пресс-службе ростовского губернатора опровергли обыски у Голубева
05 ноября 2024, 00:11

Василий Голубев (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Сведенья о проводимых силовиками обысках у Василия Голубева, покинувшего пост главы Ростовской области, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе губернатора.
До этого местное информагентство 161.ру со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве региона сообщили о якобы проводимых силовиками обысках в кабинете Голубева, которые связаны со строительством ряда крупных объектов в регионе.

В понедельник Голубев, возглавляющий Ростовскую область с 2010 года, заявил, что покидает должность главы региона. Вечером президент РФ Владимир Путин встретился с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем, которому предложил пост врио главы региона.

Слюсарь согласился, указ о смене руководства Ростовской области опубликован на сайте Кремля.

Читайте также:

В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Единственную в Москве женщину-инспектора ДПС Колпак задержали за вымогательство
#владимир путин
#президент
#указ
#пост
#рф
#обыски
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Таганрога Камбулова: жителям города нужно готовиться к эвакуации из-за непогоды
04 ноября 2024, 23:35

Фото: iStock/Neil Bussey

В Таганроге жители ряда районов должны быть готовы к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова, отметив, что сильный ветер вызвал повышение уровня воды. Она порекомендовала жителям заранее защитить имущество и быть готовыми покинуть дома при необходимости.

Сотрудники управления защиты ЧС уже обходят дома в опасных зонах, а мониторинговые группы продолжают следить за уровнем воды. Спасатели работают круглосуточно, они оснащены мотопомпами и насосами.

Ранее власти предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области с 2 ноября: в некоторых районах ожидаются снег, гололедица и сильный ветер, особенно в северной и восточной части региона. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжается подъем воды, что угрожает населенным пунктам, включая Таганрог и Азов.

Читайте также:

Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

В Москве вместе с машинами загорелся премиум-автосервис, есть пострадавшие

В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
#спасатели
#имущество
#чс
#снег
#наводнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врио губернатора Тамбовской области Первышов назвал дату прибытия в регион
Врио главы Тамбовской области Первышов собирается посетить регион 6 ноября
04 ноября 2024, 23:06

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что собирается посетить регион в среду, 6 ноября. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о назначении Первышова временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области, соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
«В ближайшее время [приеду в Тамбовскую область]. Думаю, что это произойдет буквально через день. Завтра день на сборы», — заявил он ТАСС.
Он отметил, что сначала намерен ознакомиться с регионом, встретиться с активом, местными жителями, а также властями и депутатами региона. Первышов добавил, что будет опираться на команду, которая работает и будет продолжать работать.

«Дальше будем смотреть по ситуации», — уточнил он.
Ранее Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году

Путин освободил от НДФЛ россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей в 2025 году
#владимир путин
#президент
#указ
#регион
#рф
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это для чего делается?»: Симоньян высказалась о ЕГЭ
Симоньян назвала текущую систему ЕГЭ издевательством над россиянами
04 ноября 2024, 20:16

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Текущая система ЕГЭ доказывает издевательство над россиянами, заявила главред RT Маргарита Симоньян в рамках сочинского марафона «Знание. Первые».
Журналистка подчеркнула, что экзаменационные вопросы, имеющиеся в ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.

«Я считаю, что ЕГЭ могло бы и должно было бы быть хорошей системой… Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ - это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — ответила Симоньян на вопрос школьницы, нужна ли в РФ такая система.

Симоньян резюмировала, что дети учатся одному, в то время как отвечать на экзамене приходится на другое. Кроме того, по словам журналистки, есть предметы, не укладываемые в формат экзамена. Например, литература.

«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ? Свести с ума детей, свести с ума учителей?» — вопросила она.

Ранее сообщалось о минимальных баллах ЕГЭ на 2025-2026 учебный год. Данные опубликованы Минпросвещения.

Читайте также:

Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки

На работу в школы Московской области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей

Минобрнауки раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы РФ
#мир
#россия
#россияне
#егэ
#маргарита симоньян
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Открытый патриотический фестиваль «Свой герой» прошел в Подмосковье
04 ноября 2024, 17:56

Патриотический фестиваль «Свой герой» (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье состоялся межрегиональный Открытый патриотический фестиваль «Свой герой», проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В мероприятии участвовали свыше тысячи человек из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Главной темой события стали подвиги воинов СССР и России, защитивших страну, товарищей и народ ценой собственной жизни. Показать их нужно было через картины, фотографии и творческие номера.

Торжество началось с выступления хора Сретенского монастыря, который исполнил гимн фонда «Защитники Отечества», а закрылось мероприятие выступлением заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

«Культура во все времена объединяла людей. Творчество, культурное наследие, искусство прошло с нами даже через самые сложные моменты в истории. Сейчас, как никогда, нам важно чувствовать единство, поддержку, сплоченность. Фестиваль объединил талантливых людей, в том числе, авторов, которые прошли через СВО и сегодня представляют свое творчество. Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая нас сильнее», — сказал замминистра культуры Подмосковья Олег Дядьков.

Фестиваль организован филиалом Фонда «Защитники отечества» в МО, Министерством культуры и туризма Подмосковья, администрацией Красногорска и благотворительным фондом «Восход надежды».

В понедельник, 4 ноября, в России отмечают День народного единства.

Читайте также:

Медведев ответил, что поможет России одержать победу

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил россиян с Днем народного единства
#мир
#россия
#подмосковье
#фестиваль
#патриотизм
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки
04 ноября 2024, 16:01

Фото: iStock/Zhang Shu

Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что фильтры включают в себя проверку на наличие симптомов болезни. При их выявлении ребенок изолируется от других детей до выздоровления.

Согласно информации ведомства, чтобы избежать распространения вируса принимаются специальные меры.

Ранее стало известно о том, что в российских регионах массово фиксируются жалобы на вирус Коксаки в детских учреждениях. О случаях заболевания сообщалось в Московской, Владимирской областях и Краснодарском крае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах

У подхватившего неизвестный вирус в Турции ребёнка появились сильные высыпания во рту

Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах
#вирус
#ребёнок
#жалобы
#ограничения
#россияне
#меры
#болезни
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине забили тревогу из-за возможной катастрофы зимой
Express: на Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки
04 ноября 2024, 15:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На Украине боятся отключения электричества зимой на 14 часов в сутки. Об этом информирует британское издание Express.
В материале газеты приводятся слова председателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, которая заявила, что энергетическая ситуация в стране является критической. Она также выразила надежду на то, что западные союзники в кратчайшие сроки помогут Киеву.

Ранее сообщалось, что украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.

Читайте также:

Зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины

Глава МИД Германии прибыла в Киев

В США предсказали Украине тяжелую зиму
#радио 1
#зима
#мид
#украина
#тепло
#электричество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников