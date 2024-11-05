В ЛДПР предложили информировать о нарушении ПДД в режиме реального времени

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Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым предложили законопроект, который предполагает сигнал красного цвета для водителей при нарушении ПДД.
Законопроект, имеющийся у РИА Новости, предусматривает автоматическое оповещение водителя о нарушении сразу после фиксации превышения скорости специальными камерами.
По словам авторов, такая мера поможет водителям осознавать нарушения в момент их совершения, что сделает их более внимательными на дороге.
Превышение скорости — одно из самых частых и опасных нарушений, и новый способ оповещения может способствовать профилактике.
Как отметил Нилов, на данный момент не все камеры способны информировать водителей о превышении скорости.
Законопроект предлагает внедрить этот функционал повсеместно, чтобы водители были сразу предупреждены о нарушении.
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По словам авторов, такая мера поможет водителям осознавать нарушения в момент их совершения, что сделает их более внимательными на дороге.
Превышение скорости — одно из самых частых и опасных нарушений, и новый способ оповещения может способствовать профилактике.
Как отметил Нилов, на данный момент не все камеры способны информировать водителей о превышении скорости.
Законопроект предлагает внедрить этот функционал повсеместно, чтобы водители были сразу предупреждены о нарушении.
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Мария Моисеева