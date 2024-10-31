Российским водителям предрекли нервную зиму

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что предстоящая зима в России может стать тяжёлой для автомобилистов.
«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Шувалов добавил, что этой зимой кроме частых перепадов температур ожидаются частые гололедицы и снегопады.
А автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал при ураганах стараться не садиться за руль, поскольку оказаться на дороги во время этого природного явления может быть очень опасно.
«Лучше заранее спланировать маршрут, посмотреть прогноз погоды и, изучив ситуацию на дороге, понять, что ураган просто так не приходит. Иногда лишний раз можно головой покрутить, посмотреть на небо, с одной стороны оно белое, с другой серое, а впереди черное, и, наверное, туда лучше не ехать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.
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