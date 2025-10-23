Автоэксперт Баканов перечислил автомобили, которые тяжелее всего продать
На рынке подержанных автомобилей наиболее трудно продать малолитражки класса «А», такие как Fiat 500 и Smart. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Пётр Баканов.
По словам специалиста, такие машины изначально пользовались низкой популярностью, поэтому и на вторичном рынке спрос на них минимален.
Кроме того, к неликвидным относят автомобили с проблемными моторами, например, двигатель 3,6 л у Porsche Cayenne и Macan, который вызывает опасения у покупателей.
Также сложно продать автомобили с непопулярным типом кузова – родстеры, такие как Mazda MX-5/Miata или Mercedes-Benz SLK, особенно вне сезона. К группе «на любителя» Баканов отнёс купе без спортивных характеристик, например, Peugeot RCZ.
Сложности возникают и с продажей мощных супкаров из-за высокой цены, а также раритетных автомобилей — они находят новых владельцев лишь в узком сегменте.
Низкий спрос наблюдается и на подержанные минивэны с большим пробегом, а старые премиум-седаны, например, кузов W221 Mercedes-Benz S-класса, сейчас считаются ретропремиумом и продаются хуже современных моделей.
