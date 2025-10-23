Автоэксперт Баканов перечислил автомобили, которые тяжелее всего продать

23 октября 2025, 14:11

Автоэксперт Баканов: наиболее трудно продать автомобили Fiat 500 и Smart

Фото: iStock/Apriori1

На рынке подержанных автомобилей наиболее трудно продать малолитражки класса «А», такие как Fiat 500 и Smart. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Пётр Баканов.