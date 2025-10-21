Автоэксперт назвал способ сэкономить на смене покрышек
Единственный эффективный способ сэкономить на сезонной смене шин — это самостоятельно устанавливать заранее собранные комплекты колес. Автоэксперт Евгений Балабас пояснил, что цены в шиномонтажах остаются высокими на протяжении всего периода спроса, поэтому пытаться сэкономить, смещая сроки замены, практически бесполезно.
Эксперт рекомендует иметь два полных комплекта колес — летний и зимний. Это позволяет менять их самостоятельно с помощью штатного домкрата и баллонного ключа, что под силу любому автовладельцу. Для удобства можно использовать трубу-удлинитель. Хранить колеса можно даже в квартире на балконе, главное — поддерживать в них нормальное давление и складывать стопкой, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
Что касается сроков, то ориентироваться следует на погодные условия, а не на поиск акций в сервисах. Досрочная или запоздалая установка сезонной резины приводит к ее повышенному износу. Дополнительная экономия достигается выбором шин и дисков минимального допустимого диаметра для вашей модели автомобиля, так как они дешевле в покупке и обслуживании.
