Автоэксперт назвал способ сэкономить на смене покрышек

21 октября 2025, 11:10

Автоэксперт Балабас призвал самостоятельно менять резину на машине для экономии

Фото: istockphoto / stocksnapper

Единственный эффективный способ сэкономить на сезонной смене шин — это самостоятельно устанавливать заранее собранные комплекты колес. Автоэксперт Евгений Балабас пояснил, что цены в шиномонтажах остаются высокими на протяжении всего периода спроса, поэтому пытаться сэкономить, смещая сроки замены, практически бесполезно.