Россиянам раскрыли риски покупки автомобиля с «контрактным» двигателем
При покупке автомобиля с «контрактным» двигателем важно проверить не только сам мотор, но и историю машины, с которой его сняли, и автомобиля, в который мотор установили.
Об этом «Татар‑информу» рассказал член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения, автоэксперт Дмитрий Попов.
Если в машине заменили двигатель, нужно выяснить, кто и на каком основании проводил замену, где приобретали мотор и вносили ли изменения в конструкцию и в документы (СТС, ПТС).
В случае, когда двигатель сняли с другой машины — уточнить причину снятия, что произошло с той машиной и какой пробег у самого «контрактного» мотора. Попов подчеркнул, что это не означает автоматически, что такая машина плохая, но все нюансы надо изучить.
Кроме проверки документов, эксперт советует оценить техническое состояние двигателя: выкрутить свечи, заглянуть внутрь эндоскопом, осмотреть поршневую группу на наличие нагара и задиров, проверить плотность прилегания колец, измерить компрессию и так далее, а также протестировать работу мотора.
